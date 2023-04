﻿Dodenhof Kaltenkirchen machte Kunden fit für den Party-Sommer

Weniger ist mehr? Nicht, wenn es um Glitzer und Glamour geht. In diesem Sommer wird wieder etwas dicker aufgetragen. Dieser Trend zeigte sich jedenfalls bei der ersten Partymesse in Kaltenkirchens Modehaus Dodenhof. Bodenlange Kleider, Strass und Spitze werden sogar auf Konfirmationen getragen. Inspirationen gab es auf der Modenschau – allerdings nicht von Profi-Models.

Verkäuferin Christina Franke hatte alle Hände voll zu tun am Sonnabend. Beratend stand sie den Kundinnen zur Seite und zeigte, was diesen Sommer Trend ist: die Farben Grün und Rosé.

Kaltenkirchen. Bodenlange Kleider in Dunkelblau, kräftigem Grün oder zartem Rosé, edle Jumpsuits mit Strass, ärmellose Kleider mit Spitzenbesatz, tiefe Ausschnitte und fließende Stoffe – der Party-Sommer kann kommen. „Glitzer und Glamour sind wieder In“, sagt Christina Franke: „Die Lodderzeit ist vorbei.“ Franke ist Modeberaterin und Verkäuferin bei Dodenhof – und sie hatte am Sonnabend alle Hände voll zu tun. Denn ihre Abteilung stand an diesem Tag im Mittelpunkt: festliche Kleidung. Kurz bevor die Konfirmationen starten, die Schulabschlüsse und Hochzeiten gefeiert werden, hat das Modehaus zum ersten Mal eine Partymesse veranstaltet.

„Ich suche ein schönes Kleid für meine Konfirmation“, berichtet Lia Rasinski aus Norderstedt. Die 14-Jährige hat ihre Mutter und Tante als Modeberaterinnen mitgebracht. „Ich mag eher dunkle Töne“, verrät sie. In ihrer Umkleidekabine hängen schön sechs Kleider, die infrage kommen könnten. Auch Verkäuferin Christina Franke zeigt dem jungen Mädchen immer wieder hübsche Modelle, die zu ihr passen. Die Preise für ein Kleid liegen zwischen 140 und 230 Euro.

Trend in diesem Sommer: Jumpsuits und die Farbe Grün

„Mittlerweile werden auch auf Konfirmationen lange, elegante Kleider getragen“, sagt Franke. Doch Lia bleibt bei kurz. Und dann geht es ans Anprobieren. „Wichtig ist, dass die Mädchen und Frauen die richtige Unterwäsche tragen, damit sich nichts abzeichnet“, erklärt Franke: „Und die passenden Schuhe sollten auch dabei sein.“ Ein festliches Kleid in Socken anzuprobieren, sei nicht empfehlenswert.

So wie Lia sind an diesem Tag viele junge Mädchen mit ihren Müttern bei Dodenhof. Konfirmation und Schulabschlussfeiern stehen vor Tür. Das passende Outfit zu finden, kann da schon mal stressig werden. „Wir haben schon so viele Kleider anprobiert“, sagt eine Mutter, die gleich mit zwei Töchtern unterwegs ist. Die Partymesse bei Dodenhof sei hilfreich. „Und natürlich das große Angebot.“ Auch die Freundinnen Bettina und Gabi habe von der Partymesse gelesen und wollen sich bei ihrer Kleidersuche inspirieren lassen: „Bei uns steht dieses Jahr viel an: Konfirmation, Hochzeit, ein 80. Geburtstag“, erzählen sie: „Endlich kann wieder gefeiert werden.“ Fehlen nur noch die Kleider.

Modenschau ohne Profi-Models kommt gut an auf der Partymesse

Aber auch elegante Jumpsuits dürfen auf Festen getragen werden, informiert Franke: „Die sind absolut gesellschaftsfähig und gerade wieder extrem im Trend.“ Genauso wie die Farbe Grün, sagt die Verkäuferin: „Aber da trauen sich viele noch nicht so richtig ran.“ Auch deshalb gibt es an diesem Tag zwei Modenschauen. „Damit die Kundinnen und Kunden mal sehen können, wie bestimmte Kleidungsstücke wirken.“ Franke findet es toll, dass diesmal keine professionellen Models die Kleidung präsentieren. Das übernehmen nämlich Dodenhof-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, die teilweise zusammen mit ihren Kindern über den Laufsteg gehen. „Alle Kleider sehen an zwei Meter großen superschlanken Models toll aus“, so Franke: „Aber die Kunden wollen sehen, wie ganz normale und unterschiedliche Menschen in den Kleidern aussehen.“

Und das Konzept kommt beim Publikum sehr gut an. Es gibt großen Beifall für die „normalen“ Models. Die Show wird immer wieder unterbrochen von Tanzeinlagen des TC Roland aus Bad Bramstedt. Junge Tänzerinnen und Tänzer zeigen bei Cha-Cha-Cha, Discofox und Wiener Walzer, dass die festlichen Outfits auch auf dem Tanzparkett eine gute Figur machen.

Aber nicht nur die Frauen kommen an diesem Tag auf ihre Kosten. Natürlich können sich auch Jungs und Männer schicke Anzüge und Hemden aussuchen. Neu erworbene Anzughemden bekommen auf Wunsch sogar eine individuelle Bestickung. Und in einem kostenlosen Workshop dürfen Kunden und Kundinnen lernen, wie eine Krawatte richtig gebunden wird.