﻿Von Witzwort nach Sülfeld: Pastor Christian Fritsch will wechseln

Aus Nordfriesland nach Sülfeld: Pastor Christian Fritsch aus Witzwort möchte Pastor in Sülfeld werden und damit auch ein wenig zurück zu den Wurzeln. Er und seine Frau stammen aus Bad Segeberg und haben dort Familie.

Sülfeld. Christian Fritsch will neuer Pastor in Sülfeld werden und damit die Nachfolge von Steffen Paar antreten, der als Propst nach Itzehoe gegangen ist. Der 55-jährige Bewerber auf die Stelle in Sülfeld war über 22 Jahre in Witzwort als Pastor tätig. Jetzt hat er sich dazu entschlossen, neue Wege zu gehen. Der Grund: „Meine Frau und ich stammen aus Bad Segeberg“, erklärt Fritsch im Gespräch mit den Kieler Nachrichten. Die Eltern leben noch in Bad Segeberg, und die Nähe zu ihnen sei Christian Fritsch und seiner Frau wichtig.