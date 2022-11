﻿Das sind die Pläne für Baumpatenschaften in Kaltenkirchen

Per Knopfdruck die Weihnachtszeit in Bad Bramstedt eröffnet

In Bad Bramstedt ist die Weihnachtszeit offiziell eröffnet. Bei Kindergesang schalteten Bürgermeisterin Verena Jeske am Freitagabend mit zwei Kindern die Lichter an der großen Bleeck-Tanne ein. Weihnachtsmarkt und Bleeckzauber 2022 sorgen für eine unterhaltsame Adventszeit.