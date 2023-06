﻿Patrick Leienbach einstimmig zum Bürgermeister von Traventhal gewählt

Kostenfrei bis 12:44 Uhr lesen

Routine pur

Der SV Bönebüttel-Husberg, der die Saison 2022/23 als Drittletzter in der Fußball-Kreisliga Mitte beendet hat, verstärkt seinen jungen Kader mit zwei routinierten Spielern. Mit Mariusz Zmijak und Patrick Fürst wechseln zwei Akteure an den Sickkamp, die ihre Klasse jahrelang in der Regional- und Oberliga unter Beweis gestellt haben.