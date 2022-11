﻿Das Pendel-Experiment: Kann Annika aus Weddelbrook vollständig auf ihr Auto verzichten?

Böse Überraschungen an der Tanksäule gehören in der Energiekrise zum Alltag. Besonders Pendler und Pendlerinnen, die täglich mit dem Auto fahren, bekommen das zu spüren. KN-Volontärin Annika Paetow aus Weddelbrook versucht daher, auf ihrem Arbeitsweg nach Kiel vollständig auf das Auto verzichten. Kein einfaches Unterfangen.

Weddelbrook. Die Zeiger der Bahnhofsuhr in Wrist stehen auf 7.48 Uhr. Rote Blätter liegen auf dem Fußgängerweg, die Sonne strahlt, blauer Himmel lacht mir entgegen – mir ist aber nicht zum Lachen zumute. Langsam steige ich aus dem Bus aus und gehe Schritt für Schritt zum Gleis. Einatmen, ausatmen – ganz ruhig bleiben. Seit knapp 45 Minuten bin ich unterwegs, um von meinem Zuhause in Weddelbrook den sieben Kilometer entfernten Bahnhof Wrist zu erreichen. Ohne Auto keine einfache Aufgabe.

Deutschlandweit klettern die Spritpreise aktuell über die Zwei-Euro-Marke. Das Auto fahren wird zum Luxus. Besonders hart trifft es die Pendlerinnen und Pendler, die tagtäglich mit dem Auto zur Arbeit fahren. Laut dem Pendleratlas der Bundesagentur für Arbeit pendeln knapp 40 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland zur Arbeit in einen anderen Kreis. Insgesamt sind das rund 13 Millionen Personen – und ich bin eine von ihnen. Mein Heimatort ist Weddelbrook im Kreis Segeberg, angestellt bin ich als Volontärin bei den Kieler Nachrichten in Kiel. Ich habe keine Lust mehr auf die Kostenexplosion bei den Benzinpreisen und teste daher, ob ich auf meinem Arbeitsweg vollständig auf das Auto verzichten kann. Darüber würde sich sicher nicht nur mein Portemonnaie freuen, auch die Umwelt.