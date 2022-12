﻿Wettbewerb an Dahlmannschule in Bad Segeberg weckt Kreativität der Schüler

Wenn die Dahlmannschule in Bad Segeberg zum großen Physik-Wettbewerb einlädt, füllt sich die Aula traditionell mit den abenteuerlichsten Konstruktionen. Der Fantasie der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten von der 5. Klasse bis zum Abi-Jahrgang sind dabei kaum Grenzen gesetzt – doch die Regeln sind streng.

Bad Segeberg. Als Luis Polzin mit dem Ärmel seines Pullovers akribisch den Boden vor sich von möglichem Schmutz und Feuchtigkeit befreite, allerspätestens da dürfte der Konkurrenz eines bewusst geworden sein: Hier wird wirklich nichts dem Zufall überlassen. Doch der Aufwand hat sich am Ende ausgezahlt. Gemeinsam mit seiner Partnerin Tamara Rönnfeld (16) gewann der 15-Jährige aus dem E-Jahrgang mit seiner rollenden Spezialkonstruktion eindrucksvoll den diesjährigen Physik-Wettbewerb an der Dahlmannschule.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der von den beiden Mathe- und Physik-Lehrern Stefan Holdt und Jochen Wild organisierte Technik- und Kreativwettstreit konnte nach langer Corona-Pause in diesem Schuljahr endlich wieder einmal stattfinden. Doch die aktuelle Krankheitswelle macht nicht halt vor dem Gymnasium am Markt, das erst vor ein paar Tagen offiziell als "Schülerforschungszentrum" mit besonderem Augenmerk auf die sogenannten "MINT-Fächer" (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) gestartet ist. Von den ursprünglich 21 angemeldeten Teams hatten ein paar auf den letzten Drücker doch noch passen müssen.

Die in diesem Jahr einheitlich gestellte Aufgabe klingt zunächst ziemlich einfach, stellt sich bei der Umsetzung aber rasch als recht knifflig heraus. Konstruiert werden sollte ein Fahrzeug, das ausschließlich von gespannten Gummibändern angetrieben wird und eine fünf Meter lange, ebene Rennstrecke in möglichst kurzer Zeit zurücklegt. Quasi Physik im Praxistest.

Tamara Rönnfeld (16) und Luis Polzin (15) aus dem E-Jahrgang hatten mit ihrer ausgeklügelten Konstruktion am Ende deutlich die Nase vorn. © Quelle: Thorsten Beck

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir hatten jede Art von Katapult natürlich von vornherein ausgeschlossen“, erläuterte Stefan Holdt. Die für die Bewegung verantwortlichen Teile mussten über die gesamte Strecke an Bord bleiben. Und es durften ausschließlich handelsübliche Gummibänder benutzt werden. Alles andere blieb dem Ideenreichtum und handwerklichen Geschick der Teilnehmer überlassen.

Lesen Sie auch

Hilfe von Erwachsenen, worunter natürlich auch und gerade Eltern fallen, war ebenso untersagt wie die Verwendung irgendwelcher fertiger Bausätze. Sollte an dieser Stelle doch jemand unbemerkt geschummelt haben, würde sich dem staunenden Beobachter angesichts der zum Teil abenteuerlichen Modelle eine Frage geradezu aufdrängen: Welche Firma sollte man umgehend wegen groben Unfugs verklagen?

Teilnahme am Wettbewerb in der Dahlmannschule Bad Segeberg allein oder im Team

Frei gestellt war den Kindern und Jugendlichen, ob sie sich allein oder als kleines Team am Wettbewerb beteiligen wollten. „Altersklassen haben wir keine“, erklärte Holdt. Es trete jeder gegen jeden an; also auch Fünftklässler gegen Oberstufenschüler. „Und dabei gewinnen keineswegs immer die Älteren“, weiß der Lehrer aus Erfahrung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die beiden Mathe- und Physik-Lehrer Stefan Holdt (links) und Jochen Wild haben den Wettbewerb organisiert und überwachen den Ablauf. © Quelle: Thorsten Beck

Und auch wenn der Pädagoge mit seinem aus der Leichtathletik geborgten Starterbrett eigentlich neutral sein müsste – für einen ganz kurzen Moment wurde er dann doch zum Fan: „Da kommen meine Fünftklässler; da fiebere ich natürlich mit.“

Dafür, dass in den Vor- und Zwischenrunden sowie Hoffnungsläufen und natürlich dem großen Finale alles korrekt ablief, sorgte ein aus mehreren Schülerinnen bestehendes Schiedsgericht. Es gab sogar die Möglichkeit eines Fotofinishs: per Handy-Beweis. In einem Fall wurde dieser Beweis sogar tatsächlich gebraucht.

Physik-Wettbewerb an der Dahlmannschule: Manchmal ging es eher um Zuverlässigkeit als um Schnelligkeit

Ansonsten waren viele der jungen Konstrukteurinnen und Konstrukteure bereits heilfroh, wenn ihr Gefährt tatsächlich die volle Distanz bewältigte. Im Zweifel kamen einfach die Modelle in die nächste Runde, die es auf dem glatten Parkett der Aula unter den Anfeuerungsrufen der Zuschauer am weitesten geschafft hatten. Nicht immer lag dabei am Ende auch der schnellste vorn.

Ein Gefährt etwa, das sich auf vier großen Tellern höchst gemütlich statt rasant fortbewegte, kam dennoch verlässlich ins Ziel – und gewann nicht nur die Sympathien des Publikums, sondern am Ende auch den Preis für den kreativsten Entwurf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Aula der Dahlmannschule wird zu einer Rennstrecke für die unterschiedlichsten Eigenkreationen. Das Modell rechts gewinnt am Ende den Kreativpreis. © Quelle: Thorsten Beck

Mit vorzeitigem Stillstand musste sich das spätere Siegerteam aus Luis Polzin und Tamara Rönnfeld allerdings nicht herumschlagen. „Wenn alles klappt, schaffen wir die fünf Meter in unter zwei Sekunden“, hatte der 15-Jährige vor dem ersten Start erklärt. Der Flitzer mit Vierrad-Antrieb und dem Namen „Unpaccable“ gab durchaus konkurrenzfähigen Entwürfen in jedem Rennen klar das Nachsehen. Auch Teilnehmer aus den höheren Jahrgängen mussten das ausgeklügelte Konzept anerkennen.

Gewinner Luis Polzin hätte gern ein Physik-Profil an der Dahlmannschule Bad Segeberg gehabt

Der Clou: Neben einigen besonders leichten Materialien kamen verschiedene Teile, darunter die Räder und die Verbindungsstücke, direkt aus dem 3-D-Drucker. „Das Überlegen hat vier Stunden gedauert, das Drucken dann etwa 30“, berichtete Gymnasiast Luis Polzin. Aber da habe er ja nicht die ganze Zeit danebenstehen müssen. „Vor dem Ergebnis ziehe ich meinen Hut“, kommentierte Lehrer Stefan Holdt bei der Siegerehrung.

Fragt sich bloß, was der Physik-Crack und seine Mitstreiterin im WiPo-Profil (Wirtschaft und Politik) der Oberstufe verloren haben? Dazu Luis Polzin: „Ich hätte natürlich gerne Physik als Schwerpunkt gewählt, doch das ist dieses Mal leider nicht zustande gekommen.“