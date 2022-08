Kaltenkirchen. Der Gastronom Nicola Traversa und sein Vater, Chefkoch Antonio Traversa, hatten die Idee – und setzten sie diese Woche mithilfe der Stadtverwaltung Kaltenkirchen auch um: Sie luden ukrainische Kinder und deren Mütter zum Pizza-Buffet in ihr Restaurant Da Colin in der Schirnauallee ein.

„Ich habe selbst Kinder und für uns Italiener hat Familie einen sehr hohen Stellenwert“, begründet Nicola Traversa die Einladung: „Wir wollten den ukrainischen Kindern einfach etwas Gutes tun.“ Und das kam an: Am Mittwoch erschienen 36 Kinder und Mütter auf der Terrasse des italienischen Restaurants und langten ordentlich zu. 32 Pizzen mit diversen Belägen hatte Chefkoch Antonio gebacken. Dazu gab es kalte Getränke. Da nicht alle ukrainische Flüchtlingsfamilien gleichzeitig Platz im Restaurant gefunden hätten, gibt es am kommenden Montag ein zweites Pizza-Essen.

Pizza satt gab es am Mittwoch für ukrainische Kinder und ihre Mütter bei Da Colin. © Quelle: Sylvana Lublow

Viele ukrainische Familien, und vor allem die Kinder, haben untereinander schon feste Freundschaften geschlossen. Das war schon an der Platzwahl ersichtlich. So haben sich Varia (14), Sascha (12), Margarita (9), Dima (13) und Jaroslav (13), die sich alle in der Schule kennengelernt haben, gleich an einen Tisch gesetzt und ihre Pizza gemeinsam genossen. Alle fünf stammen aus der ostukrainischen Stadt Charkiw, die schon oft Schauplatz des Krieges war. Bis auf Margarita gehen die Kinder alle in eine Klasse. „Das hilft, sich nicht ganz allein zu fühlen“, sagt Varia.

Stadt übernimmt Teil der Kosten für die zwei Pizza-Tage

Die Pizza schmeckte den Kindern, sie griffen ordentlich zu. „Die Schule hier gefällt mir auch sehr gut“, erzählt Varia, die das Gymnasium Kaltenkirchen besucht. „Deutschland ist toll, aber ich möchte sofort wieder nach Hause, sobald das möglich ist“, betont die 14-Jährige, die oft Heimweh hat. Die Stadt Charkiw hatte einen Tag vor der Ukraine ihren eigenen Unabhängigkeitstag. „Wir haben daran gedacht, aber nicht gefeiert. Dafür ist alles gerade zu traurig“, sagt Varia.

In Kaltenkirchen können die Geflüchteten auch bei Aktionen wie diesen die schrecklichen Ereignisse in ihrer Heimat mal für kurze Zeit vergessen – und einfach das Kindsein genießen. Ein kaltes Glas Cola und eine leckere Pizza können da schon ganz hilfreich sein. Da die Kaltenkirchener mit ihren Geldspenden für ein dickes Spendenkonto gesorgt haben, hatte die Stadt beschlossen, sich die Kosten für beide Pizza-Tage mit den Gastronomen zu teilen und somit 600 Euro dazuzugeben. "Menschen in Notsituationen zu helfen, ist ehrenwert. Und wir bedanken uns für diese tolle Aktion bei den Herren Traversa", sagt Bürgervorsteher Hans-Jürgen Scheiwe.

Derzeit leben 233 ukrainische Geflüchtete in Kaltenkirchen, am Montag kommen sieben weitere an. Es sind aber auch schon rund 20 wieder in die Heimat zurückgekehrt.