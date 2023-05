﻿Plakatstreit in Kaltenkirchen: Wer hat die meisten?

Kaltenkirchen. Es ist Wahlkampf – und in Kaltenkirchen scheint dieser kurz vor dem Finale noch mal an Schärfe zu gewinnen. Es geht um die Plakatierung in der Stadt. Der CDU wurde in der jüngsten Hauptausschusssitzung vorgeworfen, zu viele Konterfeis aufgehängt zu haben. Vereinbart waren 80 pro Partei – die Christdemokraten haben knapp 40 mehr verteilt.

Im Januar hatten alle Parteien, die in Kaltenkirchen zur Kommunalwahl antreten, eine Selbstverpflichtung unterschrieben, in der die Anzahl der Wahlplakate festgeschrieben steht: 80 und nicht mehr. Nun wird am 14. Mai aber nicht nur eine neue Stadtvertretung gewählt, sondern auch ein neuer Kreistag. Die lokale CDU hat gleich zwei Kandidaten für den Kreistag: Kurt Barkowsky und Thomas Volkland. Beide haben für ihren Wahlkreis jeweils 15 Plakate mehr aufgehängt. Hinzu kommen Plakate, die zu Wahlveranstaltungen einladen.

„Alle Parteien haben sich in der freiwilligen Selbstverpflichtung auf eine Maximalzahl von 80 Plakaten für Kreistag und Stadtvertretung zusammen geeinigt“, sagt Juliane Marauska, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins. Genauso hätten es auch die FDP und Pro-Kaki verstanden. Michael Flach, Pro-Kaki-Fraktionsvorsitzender, habe sich bei der zuständigen Behörde im Rathaus erkundigt: „Dort wurde mir bestätigt, dass die Selbstverpflichtung die gesamte Wahl betrifft“, sagt er: „Alle waren sich darin einig, alle haben es so verstanden, außer der CDU.“

Dass die Chirstdemokraten die Vereinbarung als einzige Partei in Kaltenkirchen nicht als verbindlich betrachten, stößt vor allem bei der SPD und der Wählergemeinschaft Pro-Kaki bitter auf. „Eine übermäßige Plakatierung ist nicht nur unschön anzusehen, sondern führt auch zu einem unnötigen Ressourcenverbrauch und Abfall“, sagt Marauska. „Hat die CDU es etwa nötig, mit einer Flut von Plakaten auf sich aufmerksam zu machen?“, fragt SPD-Fraktionsvorsitzende Susanne Steenbuck: „Das könnte darauf hinauslaufen, dass bei der nächsten Wahl niemand mehr die freiwillige Selbstverpflichtung unterschreibt.“ Genau das empfahl übrigens auch Bürgermeister Hanno Krause in der Sitzung: „Dann gelten allein die Vorgaben nach dem Straßen- und Wegegesetz zum Aufhängen der Plakate“, so sein Vorschlag.

Barkowsky empfindet den Vorwurf gegen die CDU als „daneben“. Die Wahlplakate für den Kreistag würden vom Kreisverband organisiert. „Und auf diesen Plakaten steht auch oben drüber ,Für den Kreistag’“, so Barkowsky. Seines Erachtens hätte er sogar noch mehr Plakate aufhängen dürfen, habe das aber nicht in Anspruch genommen. Die SPD hätte außerdem auch Plakate von den Jusos Bad Segeberg in Kaltenkirchen hängen. „Aber die sind bei uns in die 80 mit eingerechnet“, kontert Marauska. Pro-Kaki habe nun auch mehr Plakate aufgehängt: „Wenn es für einen nicht verbindlich ist, dann ist es das auch für alle anderen nicht“, so Flach.