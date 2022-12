﻿Plan für A 20 bei Bad Segeberg steht: Tempo 60 und riesige Wände

Neun Jahre nach dem Baustopp durch ein Gericht: Die Trasse für die A 20 bei Bad Segeberg ist fertig geplant. Was für Tiere und Umwelt geplant ist, Autofahrer einschränken wird, die EU sorgt, eine neue Prognose für Verkehr in Bad Segeberg sagt, der Bund mit einem Gesetz plant, lesen Sie hier.

Kreis Segeberg. Die A 20 bei Bad Segeberg kann jetzt gebaut werden – zumindest aus Sicht der Planer der Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH). Sie haben nach Informationen von KN-online ihre Arbeit bis auf einige Details abgeschlossen. Unterdessen plant die Bundesregierung offenbar, den Weiterbau der A 20 mit einem neuen Gesetz nun auch rasch durchzusetzen.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat ein „Gesetz zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich“ vorgelegt, berichtet jetzt unter anderem der „Spiegel“. So sollen „zur zügigeren Realisierung von Vorhaben im Bereich der Bundesfernstraßen, Bundeseisenbahnen und Bundeswasserstraßen ein vorzeitiger Baubeginn, erweiterte Vorarbeiten und die vorzeitige Besitzeinweisung frühzeitiger ermöglicht werden“.

A 20 soll Bad Segeberg entlasten

Eine Liste mit 46 Bauvorhaben enthält demnach auch die A 20 von Westerstede in Niedersachsen nach Weede bei Bad Segeberg. Die A 20 könnte dann im „überragenden öffentlichen Interesse“ schneller gebaut werden. Beschlossen im Bundeskabinett ist der Gesetzesentwurf aber noch nicht.

So viel Verkehr gibt es 2030 mit oder ohne A 20 Eine neue Verkehrsprognose hat die Deges erstellt. Sie zielt auf 2030 und vergleicht die Verkehrsbelastung für die B 206 für die Fälle ohne und mit A20. In Bad Segeberg werden 33 100 Kraftfahrzeuge pro Tag (ohne A20) erwartet, 300 mehr als 2021, oder 12.900 Kfz (mit A20), in Höhe Wittenborn 12.800 Kfz (ohne A20) oder 4700 Kfz (mit A20), auf dem Abschnitt Wittenborn-A7/Bad Bramstedt 11.100 Kfz (mit A20) oder 800 Kfz (mit A20). Ob Effekte auf die B206 eine Rolle bei der A20-Planung spielen dürfen, könnte fraglich sein. Das Bundesverwaltungsgericht hat im A20-Urteil 2013 an das Jahr 2004 erinnert. Damals hatte der Bund die damaligen Linienbestimmungsunterlagen des Landes für die A20 gerügt. Die Begründung und Darstellung genügte nicht den Anforderungen für ein Linienbestimmungsverfahren für eine Autobahn, da sie im Wesentlichen auf Ortsentlastungseffekte für Bad Segeberg abziele.

Zeitlich passt es für den Bund. Denn die Planer der Bund-Länder-Gesellschaft Deges haben zumindest für den Bauabschnitt 3 (Weede-Wittenborn) ihre Arbeit jetzt fertiggestellt. Er würde an die A20 anschließen, die seit 2009 östlich von Bad Segeberg endet. Seitdem führt der Verkehr mitten durch die Stadt, knapp 33 000 Kraftfahrzeuge pro Tag. Kürzlich erst hatten Wirtschaftsvertreter bei einem Ortstermin die Situation als unhaltbar kritisiert.

A 20: Fledermäuse müssen zum Kalkberg in Bad Segeberg

Die Deges hofft, die größten Planungshindernisse ausgeräumt zu haben. Drei Fehler hatte das Bundesverwaltungsgericht 2013 an der Baugenehmigung von 2012 für diesen Abschnitt gerügt.

So hätten die Flugbahnen der geschützten mittlerweile rund 33 000 Fledermäuse der Kalkberg-Höhlen und die Lebenswelt der Haselmäuse auf der Trasse besser berücksichtigt werden müssen. Der neue Deges-Projektplaner für diesen Abschnitt, Rüdiger Martens, sieht mit den überarbeiteten Entwürfen den Arten- und Habitatschutz nunmehr gewährleistet.

14 Querungshilfen sind für Fledermäuse geplant. © Quelle: Deges/Grafik KN-online

So könnten die Fledermäuse 14 größtenteils neue Unterführungen oder Brücken sowohl auf der A20-Trasse, als auch auf der bestehenden A21 nutzen. Für die Haselmäuse sind neue Ausgleichsflächen angelegt worden. Sie können dorthin umgesiedelt werden.

Andere Trassen für A20 südlich von Bad Segeberg geprüft

Auch die Punkte zwei und drei seien gelöst, so die Deges. Südlichere Trassen waren als Alternativen zu prüfen, ob sie aus ökologischen oder verkehrstechnischen Gründen besser geeignet wären, und ob das Travetal weniger stark belastet werden kann.

So wurde A 20-Trasse bei Bad Segeberg ausgewählt Die Trasse der A20 bei Bad Segeberg wurde in zwei Schritten festgelegt. Zunächst gab es eine grobe Linienbestimmung, mit einer Umweltverträglichkeitsstudie, bestehend aus Raumempfindlichkeitsanalyse und Variantenvergleich und zwischen 1994 und 1999 erarbeitet. Drei Hauptvarianten standen zur Wahl: Ausbau der B 206 durch Bad Segeberg, eine ortsnahe Südumfahrung Bad Segebergs, und eine weite Südumfahrung Bad Segebergs (Schwissel-Linie). Wegen deutlicher Vorteile in verkehrlicher und städtebaulicher Hinsicht wurde 2005 die ortsnahe Südumfahrung Bad Segebergs (Untervariante 2.1) vom Bundesverkehrsministerium gewählt. Daraus wurde eine Trasse erarbeitet. Deren Planunterlagen wurden 2006 ausgelegt, überarbeitete Pläne 2009, erneut überarbeitete Pläne 2011. Eine Landesbehörde genehmigte 2012 die Planung. Naturschutzverbände und Gemeinde Klein Gladebrügge klagten – und gewannen teilweise: 2013 bemängelte das Bundesverwaltungsgericht mehrere Planungsfehler.

Die Deges hält an der Trasse durch das Travetal fest, das unter dem Schutz von Flora-Fauna-Habitat (FFH) steht. Um Hangwald, Kalktuffquellen und Biotope aber weniger zu schaden, haben die Planer die Trasse leicht nach Norden verschoben. Die Travebrücke wird 36 Meter länger, wächst auf 286 Meter.

Keine neue EU-Genehmigung für A20 im Travetal nötig?

Die Deges hofft, mit der verschobenen Trasse auch einen weiteren Stolperstein aus dem Weg geräumt zu haben: Bei der EU-Kommission eine Sondergenehmigung für die Travequerung einholen zu müssen. Die EU hatte zwar 2010 in der alten Planung eine Brücke im Travetal aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses genehmigt.

Doch die EU-Generaldirektion Umwelt hat der Deges in jüngerer Zeit informell die Frage gestellt: "Was habt ihr an Optimierungen geprüft?" Deges-Planer Rüdiger Martens sieht sich mit seiner neuen Planung auf der sicheren Seite: "Es wird keine neue EU-Genehmigung erforderlich."

A20 rückt nah an Trave-Schule in Bad Segeberg heran

Allerdings handelte er sich Ärger an anderer Stelle ein. Die neu gewählte Trasse rückt näher an das Förderzentrum des Kreises heran, die Trave-Schule in Bad Segeberg – was in Kommunalpolitik und Landespolitik für Protest gesorgt hatte. Eine Schutzwand soll Lärm abhalten. Und die Deges zeigt sich offen für passiven Lärmschutz wie Spezialfenster.

© Quelle: Deges, Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH

Auch das Problem, dass die Autos auf der A20 zu viel Stickstoff in die Landschaft pusten könnten, halten die Deges-Planer für gelöst. So sollen in der Nähe sensibler Natur viele Meter hohe Seitenwände die Ausweitung der Abgase verhindern. Eine Einhausung, also eine Art Tunnelbau, war frühzeitig wegen Unwirtschaftlichkeit verworfen worden.

Scharfes Tempolimit auf A20

„Wir halten alle Grenzwerte ein“, betont Planer Martens. Helfen gegen allzu viele Abgase soll auch ein Tempolimit, etwa im Bereich des Autobahnkreuzes A20/A21 (Bargteheide-Kiel). Die Höchstgeschwindigkeit werde dort möglicherweise auf 80 km/h oder sogar 60 km/h festgesetzt.

Die Deges hofft weiter auf Gespräche mit den Naturschutzverbänden. Denn eine Klage gegen die neue Planung könnte das Verfahren wieder um Jahre verzögern oder zu Fall bringen. Unter Naturschützern sind allerdings weiterhin skeptische Töne zur jetzigen Planung zu hören.

So geht es für A20-Planung bei Bad Segeberg weiter

Die Deges plant, im zweiten Quartal 2023, „die Fehlerheilung mit Planänderungsverfahren“ der zuständigen Landesgenehmigungsbehörde, dem Amt für Planfeststellung Verkehr (APV), zu übergeben. Im dritten Quartal sollen die neuen Pläne ausgelegt werden. Die Stellungnahmen könnten 2024 erörtert und die Baugenehmigung erteilt werden, der Bau 2025 von Ost nach West beginnen.

Zeitgleich soll mit dem Bauabschnitt 4 (Wittenborn-A7/Bad Bramstedt) begonnen werden. Hierfür sind die Planungen aber noch nicht abgeschlossen. Über die Baukosten für Abschnitt 3 bei Bad Segeberg wollte die Deges nichts sagen. Der Bund schätzte sie im Juli auf 287 Millionen Euro, für Abschnitt 4 auf 278 Millionen Euro.

Letztlich entscheidet die Politik über A20-Bau bei Bad Segeberg

Die letzte Entscheidung über den Weiterbau liegt aber wohl nicht bei den Genehmigungsbehörden, sondern in der Politik. Die Grünen haben etwa auf Landes- und Bundesebene die A20 immer wieder infrage gestellt.

Eine Hoffnung der Naturschutzverbände, das neue Klimaschutzgesetz könne die A20 zu Fall bringen, macht das Bundesverkehrsministerium auf Anfrage von KN-online zunichte. Das Gesetz sei erst 2019 erlassen worden, heißt es, die A20-Abschnitte 3 und 4 seien aber bereits 2012 und 2017 planfestgestellt worden.

Naturschutzverbände empört

Auch eine bis Ende 2023 anstehende Überprüfung des Bundesverkehrswegeplans mit der Liste der geplanten Bauprojekte wird die A20 wohl nicht kippen, ließ das Bundesverkehrsministerium in Medienberichten schon durchblicken.

Das hatte Naturschützer empört. Sie haben sich gefragt, warum die Bundesregierung dann noch zum ebenfalls geplanten Verkehrsprojekte-Dialogprozess mit Umwelt-, Verkehrs- und Wirtschaftsverbänden einlade. Zur Auftaktveranstaltung hat das Verkehrsministerium über 100 auf Bundesebene tätige Verbände aus den Bereichen Verkehr, Wirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz sowie Verbraucherschutz eingeladen. Es findet in digitaler Form am Mittwoch, 7. Dezember, statt und soll bis voraussichtlich Anfang 2024 fortgesetzt werden.