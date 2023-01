﻿Radschnellweg nach Hamburg steckt im Planungsstau

Bad Bramstedt/Hamburg. Die Planungen des Radschnellweges von Bad Bramstedt nach Hamburg gehen ins siebte Jahr, ohne dass bisher eine Schaufel in die Hand genommen wurde. Einer der Gründe, warum die Planung nicht vorankommt, ist der strittige Verlauf des Weges unter anderem in Bad Bramstedt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die geplante Route von Bad Bramstedt ist Teil des Radschnellwegenetzes der Metropolregion Hamburg. Insgesamt sieben Schnellwege sollen aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen in die Hansestadt führen. Sie sollen möglichst kreuzungsfrei verlaufen und, mit Gegenverkehr, vier Meter breit sein, um vor allem Berufspendlern ein schnelles Vorankommen zu ermöglichen.

Zu den meisten Routen liegen Machbarkeitsstudien vor, auch zu dem von Bad Bramstedt nach Hamburg. Doch die Studie wirft Fragen auf und stößt auf erhebliche Kritik im Radverkehrsbeirat Kreis Segeberg. Vorgesehen ist nämlich, einen vier Meter breiten Radweg entlang der Hamburger Straße (B4) zu bauen, was aber gar nicht möglich ist. Alte, unter Schutz stehende Bäume müssten dafür gefällt werden. Die Stadt sagte "nein." Auf der Internetpräsenz der Metropolregion Hamburg ist auch eine Alternative eingetragen: durch die parallel verlaufende Altonaer Straße. Dort sollte ein Radweg angelegt werden. Auch dieser Vorschlag scheint wenig durchdacht. Die Altonaer Straße steht unter Denkmalschutz, einschließlich des 100 Jahre alten Pflasters und des beidseitigen Lindenbestandes.

Radweg durchs Kurgebiet anlegen

Der Radverkehrsbeirat Kreises Segeberg schlägt einen anderen Verlauf vor: durch das Kurgebiet. Der Straßenzug Oskar-Alexander-Straße/An der Moorbahn stößt im Süden auf die Schmalfelder Straße bei Lentföhrden. Von dort könnte der Radschnellweg dann auf den asphaltierten Wirtschaftsweg An der Waldburg und weiteren verkehrsarmen Wirtschaftswegen nach Kaltenkirchen geführt werden. Der Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt Bad Bramstedt hat sich diesem Vorschlag im Dezember einstimmig angeschlossen. Mit dieser Streckenführung könnte auch Lentföhrden umgangen werden, wo der Bau eines vier Meter breiten Radweges an der B 4 ebenfalls kaum möglich sein dürfte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Kurgebiets-Variante war vom ADFC Bad Bramstedt auch schon vor fünf Jahren vorgeschlagen worden. Sie wurde von der Planungsgruppe der Metropolregion verworfen, weil die Maßgabe galt, möglichst vorhandene Radwege zu nutzen und gegebenenfalls auszubauen. Die Straße An der Moorbahn im Bad Bramstedter Kurgebiet schien nicht geeignet, weil sie auf rund zwei Kilometern Länge nur eine Sandoberfläche hat, die sich die meiste Zeit in schlechtem Zustand befindet. Schnelles Radfahren ist hier nicht möglich.

Der Radweg in der Hamburger Straße ist in der Machbarkeitsstudie als Radschnellweg vorgesehen. Er ist aber viel zu schmal, vor allem wenn die Bäume Laub tragen. Für seinen Ausbau müssten die Bäume gefällt werden, was die Stadt aber ablehnt. © Quelle: Einar Behn

Der Abschnitt müsste also asphaltiert werden. „Man könnte ihn auch als Versuchsstrecke nutzen, um verschiedene, auch wasserdurchlässige Oberflächen auszuprobieren“, schlägt Hans-Jürgen Maass vom ADFC Henstedt-Ulzburg vor. Er wirkt im Radverkehrsbeirat mit. Der Vorschlag hätte noch einen anderen Vorteil. Die Radfahrer müssten nicht entlang der viel befahrenen B 4 radeln. „Morgens zur Arbeit durch den Wald radeln – das würde doch viel mehr Menschen aufs Rad bringen“, glaubt Maass. „Wir müssen den roten Teppich ausrollen, damit mehr Rad gefahren wird.“

Beirat: Schleswig-Holstein-Straße ungeeignet

Kritik übt der Radverkehrsbeirat aber nicht nur an dem Bad Bramstedter Abschnitt der Machbarkeitsstudie. Der Radschnellweg soll beispielsweise auch parallel zur stark befahrenen Schleswig-Holstein-Straße in Norderstedt verlaufen und in den Ochsenzoll-Kreisel münden. Viel zu gefährlich und unattraktiv, meint der Beirat. Auch an diversen anderen Stellen weicht der vom Beirat vorgeschlagene Streckenverlauf erheblich von dem der Machbarkeitsstudie ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Folge werden weitere Verzögerungen sein. Ohnehin sind die Segeberger spät dran. In Hamburg soll nach Angaben der Metropolregion-Sprecherin Marion Köhler schon 2025 mit Bauarbeiten begonnen werden. Dort wird der von Bad Bramstedt kommende Radweg auf der Trasse der früheren Güterbahn zwischen Ochsenzoll und Ohlsdorf verlaufen. Die Planungen sind schon weit fortgeschritten. Auch in Niedersachsen ist man schon weiter. Für den Radschnellweg Lüneburg – Hamburg sind bereits Fördergelder beim Bund beantragt worden. Und im Kreis Pinneberg haben sich Gemeinden zusammengeschlossen, um die Abschnitte gemeinsam zu planen.

Auch die Gemeinden müssen ihren Anteil bezahlen

Für den Segeberger Radschnellweg muss nun zunächst eine Kosten-Nutzenanalyse erstellt werden. Dann geht es auch hier darum, alle beteiligten Kommunen an einen Tisch zu bekommen. Pressesprecherin Marion Köhler sagt, die Gemeinden hätten das letzte Wort. Die Metropolregion könne nicht gegen deren Willen Strecken festlegen. Und letztlich muss die Finanzierung geklärt werden. Förderprogramme gibt es bei Bund, Land und Kreis. Doch sich ist: Auch die Gemeinden werden ihren Beitrag leisten müssen.