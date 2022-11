Kehrtwende: Kaltenkirchen wird auch dieses Jahr weihnachtlich leuchten

Kaltenkirchen. Und es werde nun doch Licht in Kaltenkirchen: Bürgermeister Hanno Krause hatte noch im September verlauten lassen, dass die Stadt (als einzige im Kreis Segeberg) dieses Jahr aufgrund der Energiekrise komplett auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten werde. Sogar die große Tanne am Markt sollte ihr Dasein ohne Lichterkette fristen. Doch dieser Vorstoß seitens des Verwaltungschefs kam nicht überall gut an. Der FDP-Antrag im Hauptausschuss und in der Stadtvertretung, die Weihnachtsbeleuchtung wie jedes Jahr in der Stadt zu installieren, wurde mit großer Mehrheit angenommen.

Mit lediglich zwei Nein-Stimmen (Pro-Kaki und Linke) hat die Stadtvertretung am Montagabend ihr mehrheitliches Ja zur Weihnachtsbeleuchtung gegeben. Da hatte Bürgermeister Krause die Rechnung wohl ohne den Wirt gemacht: Seine Entscheidung war ein Alleingang, die Stadtpolitik war nicht eingebunden. Das gefiel vor allem der FDP-Fraktion nicht. "Wir haben umgehend einen Antrag gestellt, dieses Thema mit Für und Wider zu beraten und im Hauptausschuss die Verwaltung beauftragt, eine weihnachtliche Beleuchtung mit klimaschonenden LED-Lampen umzusetzen", sagt FDP-Stadtvertreterin Barbara Büttner-Bohn: "Mit Freude und Erleichterung begrüßen wir, dass unser Antrag zur Weihnachtsbeleuchtung erfolgreich war und dazu beiträgt, die vertraute Weihnachtsstimmung gerade in schwierigen Zeiten als Symbol der Hoffnung zu vermitteln."

Weihnachtsbeleuchtung in Kaltenkirchen soll Symbol der Hoffnung sein

Krause hatte sich nicht weiter für den Verzicht eingesetzt und sagt: „Die Stadtvertretung hat sich in einem demokratischen Abstimmungsverfahren mehrheitlich für eine durchgehende Weihnachtsbeleuchtung entschieden, die ich umzusetzen habe.“ Er könne aber auch die Bedenken derjenigen, die wegen der akuten Energieproblematik ein symbolisches Zeichen setzen wollen, sehr gut verstehen. „So war ja auch meine erste Reaktion.“

Die gesamte Beleuchtung ist aber ohnehin schon seit einigen Jahren auf die energiesparenden LEDs umgestellt. Für die FDP also kein Grund, die Beleuchtung nicht auch zu nutzen. In der Stadtvertretersitzung wurde auch über die Möglichkeit von Zeitschaltungen gesprochen, sodass die Beleuchtung nicht die ganze Nacht an bleiben müsste. Doch, so erklärte Krause der Politik, sei das technisch leider nicht machbar. In Zusammenarbeit mit einer Elektrofachfirma wurden verschiedene Optionen einer Zeitschaltung geprüft. Ausgeschlossen werden kann der Einsatz von Zeitschaltuhren, da diese einen entsprechenden Standard für die Außennutzung haben müssen und dann von der Größe her nicht in den Laternenpfahl passen. Es wäre eine Montage außerhalb erforderlich, was dazu führen könnte, dass bei Vandalismus 220 Volt-Kabel frei liegen.

Stromkosten belaufen sich auf 450 Euro für die Weihnachtsbeleuchtung

Auch der Einbau von sogenannten Zeitrelais innerhalb des Laternenpfahls wurde ausgeschlossen, erklärte Krause, da es keine Relais gebe, die witterungsbeständig genug seien. Hier müsste gegebenenfalls ein Kasten außerhalb des Laternenpfahls angebaut werden, der wiederum Vandalismus ausgesetzt wäre. „Wir hoffen, diese technischen Voraussetzungen mittels Relais im nächsten Jahr zu schaffen“, sagt Krause.

Demzufolge wird Kaltenkirchens Innenstadt vom 26. November bis 2. Januar täglich rund 13 Stunden weihnachtlich leuchten. Laut Verwaltung beträgt der Gesamtverbrauch etwa 1444 Kilowattstunden – die Kosten dafür belaufen sich auf rund 450 Euro. Übrigens wird der Kaltenkirchener Ring vom 9. bis 12. Dezember einen kleinen Weihnachtsmarkt mit ein paar Buden vor dem Rathaus und mit einem Kunsthandwerk im Rathaus durchführen.