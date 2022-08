Den Schuh ziehen die Fraktionen in Henstedt-Ulzburg sich nicht an. Das Bündnis für Demokratie und Vielfalt hatte die Politik und die Verwaltung kritisiert und mehr Unterstützung im Widerstand gegen die AfD gefordert. Die Politik scheint genervt.

Henstedt-Ulzburg. Die Kritik des Henstedt-Ulzburger Bündnis für Demokratie und Vielfalt an der Kommunalpolitik und an der Verwaltung findet kein Verständnis. Im Gegenteil. Einige Fraktionen gehen mit dem Bündnis hart ins Gericht und fordern eine deutliche Distanzierung zu linken Gruppen der Antifa und des so genannten schwarzen Blocks. Das Bündnis fordert mehr Unterstützung im Widerstand gegen die rechtspopulistische Partei AfD, die regelmäßig im Henstedt-Ulzburger Bürgerhaus Veranstaltungen abhält. Das nächste Mal Ende August beim Landesparteitag der AfD. Es gibt wieder Kundgebungen gegen die Partei.

Sehr deutlich ist die FDP. „Wo die schwarze Flagge der Antifa weht, gibt es keine Unterstützung durch die Freien Demokraten. Das Bündnis kann nicht mit der Unterstützung der Freien Demokraten rechnen“, teilt Stephan Holowaty (FDP) mit. Dies liege insbesondere an „der großen Nähe des Bündnisses zu Organisationen, die mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und freier Meinungsäußerung nicht viel im Sinne haben“, meinen die Liberalen und erinnern daran, dass das Bündnis „zu ihren Aktivitäten bereits die Hamburger Antifa eingeladen hat, die in keinster Weise demokratische und freiheitliche Grundsätze hat“.