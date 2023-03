Mehr politisch interessierte Frauen dazu bewegen, sich auf lokaler Ebene auch in Gremien wie Stadt- oder Gemeindevertretungen zu engagieren: Das wollen die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Segeberg und des Amtes Trave-Land. In Workshops soll ihnen mit praktischem Rat geholfen werden.

Bad Segeberg. Fehlt es in der Kommunalpolitik an weiblichen Stimmen? Trauen sich politisch interessierte Frauen oft einfach zu wenig zu? Unter der Überschrift „Diskussion auf Augenhöhe“ bieten die Gleichstellungsbeauftragten des Amtes Trave-Land und der Stadt Bad Segeberg Workshops an, die das Thema direkt adressieren. Veranstalter ist das Anfang des Jahres gegründete Netzwerk „Talk about – Politik für/mit Frauen“, das Frauen eine Möglichkeit bieten möchte, sich mit anderen Frauen „überparteilich in vertrauensvoller Atmosphäre auszutauschen“.