﻿Politiker wollen Partnerschaft des Kreises Segeberg mit Region in Ukraine

Leere Wohnungen sind in Trappenkamp selten geworden. Vor allem mangelt es an Wohnraum für Singles und Paare. Die Wankendorfer Baugenossenschaft will nun 60 neue Wohnungen bauen und investiert mehr als 14 Millionen Euro. Was an der Danziger Straße geplant ist und wann der Bau startet.