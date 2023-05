﻿„Männer wollen sich profilieren, Frauen Argumente austauschen“

Bad Bramstedt. Seit Januar 2022 ist Karin Steffen Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten in Bad Bramstedt. In der Versammlung der Stadtverordneten fällt sie mit analysierenden und sachlich vorgetragenen Redebeiträgen auf.

Die dreifache Mutter wünscht sich in der Kommunalpolitik mehr lösungsorientierte Diskussionen und weniger Männer mit Machtanspruch und Showeffekten. Wie sich die Ingenieurin für Schiffsbetriebstechnik in der Kommunalpolitik fühlt, was sie sich wünscht und warum es, vor allem als Frau, so wichtig ist, sich in der Politik zu engagieren, erzählt die 42-Jährige im Interview.

Frau Steffen, Sie sind seit 2018 Stadtverordnete in Bad Bramstedt. Wie kam es dazu?

Karin Steffen: Meine Schwiegermutter war lange SPD-Mitglied und hat sich in ihrem Dorf in der Gemeindevertretung engagiert. Irgendwann hatte sie die Schnauze voll von den ganzen alten Männern dort und hörte auf. Weil sie aber ein schlechtes Gewissen hatte, fragte sie mich, ob ich mich in meiner Stadt nicht in der Kommunalpolitik engagieren wolle. Die Idee gefiel mir, und so trat ich 2017 in die SPD ein.

Bei der Kommunalwahl 2018 gewannen Sie ein Direktmandat und waren plötzlich mitten im Politikgeschehen. Haben Sie es damals genauso empfunden wie ihre Schwiegermutter?

Ja, sie hatte recht. Kommunalpolitiker, die dem Klischee des „alten weißen Mannes“ entsprechen, gibt es auch in Bad Bramstedt, immer noch. Aber es sind nicht alle so.

Fühlen Sie sich denn wohl in der Stadtverordnetenversammlung?

Doch, eigentlich schon. Außer bei Sitzungen mit unangenehmen Themen, da bin ich dann eher angespannt.

Werden Sie als Frau in der Politik respektiert?

Nicht von jedem.

„Mütter kommen oft erst gar nicht auf die Idee, sich in der Politik zu engagieren“

Woran liegt es, dass immer noch weniger Frauen als Männer in der Kommunalpolitik tätig sind?

Mütter, die – aus welchen Gründen auch immer – die meiste Carearbeit leisten müssen, haben einfach nicht die Zeit dafür oder kommen gar nicht erst auf die Idee, sich in der Politik zu engagieren. Außerdem ist das Niveau in der Kommunalpolitik auf einem Level, auf das man als Frau nicht unbedingt Lust hat.

Was meinen Sie damit?

Nicht jede Frau mag diese offenen, gegeneinander krachenden Diskussionen oder das gegenseitige Anblaffen in den Sitzungen. Frauen haben ja, meistens, eine höhere Sozialkompetenz und mögen lieber lösungsorientiert und sachlich argumentieren. Der Bildungs- und der Sozialausschuss bei uns sind hauptsächlich weiblich besetzt, und die Stimmung ist eigentlich immer gut. Wohingegen es im Hauptausschuss oder Bauausschuss, die vorwiegend männlich dominiert sind, auch mal heiß zur Sache gehen kann. Den Unterschied spürt man. Ich gehe gerne freiwillig in den Sozialausschuss, einfach, weil es nett ist. Wenn die Politik schon weiblicher besetzt wäre, hätten vielleicht auch mehr Frauen Lust darauf.

Sie sind berufstätig und haben drei schulpflichtige Kinder. Wie schaffen Sie es, sich auch in der Kommunalpolitik zu engagieren?

Ich war schon immer so ein Mensch, der in Stundenschichten plant. Ich habe schon als Kind meine Zeit gut getaktet. Wenn ich aufwache, habe ich gleich die Zeitblöcke im Kopf. Also gut planen und abarbeiten. Und dann lasse ich mir aber immer noch diese Fenster offen, für den Fall, dass etwas dazwischen kommt.

Okay, Sie sind gut organisiert. Aber viel Arbeit ist das ja trotzdem, alles in allem.

Das stimmt. Aber ich bin halt jemand, der lieber einen zu vollen Tag hat als zu viel Zeit. Langeweile ist mein Kryptonit (größte Schwachstelle, Anmerkung der Redaktion). Ich kann nicht einfach nur sitzen und nichts tun. Dafür bin ich zu hibbelig.

Was müsste sich ändern, um Frauen die Arbeit in der Kommunalpolitik schmackhafter zu machen?

Zunächst sollte diese Arbeit allen Menschen noch nähergebracht werden. Dann wäre es gerade für Mütter wichtig, dass die Sitzungen abends auch online möglich sind. Nicht nur zum Zusehen und Zuhören, sondern auch, um daran von zu Hause aus teilzunehmen. Hybride Sitzungen würden helfen, denke ich. Und dann müsste noch mehr bekannt gemacht werden, dass zum Beispiel das Geld für Babysitter während der Sitzungen erstattet wird. Das habe ich am Anfang auch in Anspruch genommen, als mein Mann noch zur See fuhr.

Wie viel Zeit investieren Sie in die Politik?

Im Schnitt zwei Stunden täglich.

Gehen Sie zu jeder Abendsitzung voller Elan? Oder haben Sie auch manchmal keine Lust und wollen einfach zu Hause bleiben, um zum Beispiel eine Serie zu gucken?

Nein, so was mache ich gar nicht. Ich hab früher mal Serien geguckt, mittlerweile nicht mehr. Ich gehe gerne zu den Sitzungen. Es sei denn, ich weiß, es ist Hauptausschuss, und da sind bestimmte Themen auf der Tagesordnung, dann gehe ich da nicht so gerne hin. Aber nicht, weil ich lieber auf der Couch liegen möchte. Das ist themenabhängig. Und ich bin auch selten zu müde, da muss ich schon gesundheitlich angeschlagen sein.

Sie haben ziemlich viel Power. Was ist Ihr Geheimrezept?

Ich weiß es auch nicht, ich war schon immer so. Ich bin so geboren.

„Frauen tauschen Argumente aus, Männer profilieren sich“

Was können Ihrer Meinung nach Frauen besser in der Politik?

Frauen sind untereinander besser vernetzt, kommunikativer. Sie arbeiten lösungsorientierter und sind pragmatischer. Sie wollen sich meistens nicht profilieren, so wie viele Männer. Argumente austauschen statt Showeffekte. So sehe ich das.

Seit Januar 2022 sind sie Fraktionsvorsitzende. Sind Sie das gerne?

Ja. Ich musste auch ein bisschen drängeln. Es wurde Zeit für einen Generationswechsel und dafür, dass da mal wieder eine Frau auf den Posten kommt. Ich habe mir das auch zugetraut und konnte mich schnell in alle Themen einarbeiten.

Zur Person: Das ist Karin Steffen Karin Steffen ist einem kleinen Ort in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, machte Abitur und absolvierte eine Ausbildung zur Schiffsmechanikerin bei Hapag-Lloyd. Es folgte ein Studium in Schiffsbetriebstechnik in Bremerhaven. Anschließend fuhr Steffen wieder zur See. Ihren Mann lernte die Diplom-Ingenieurin an Bord kennen. Heute arbeitet die 42-Jährige als Schiffsbetriebstechnikerin für MAN Energie Solution als „Superintendent“ und fährt oder fliegt dorthin, wo gerade ein Schiffsdieselmotor defekt ist. Sie kann immer nur 24 Stunden im Voraus planen, da sie jederzeit im europäischen Raum angefordert werden könnte. Seit 2013 lebt sie mit ihrer Familie in Bad Bramstedt. Karin Steffen hat drei Kinder: Lea (12), Ben (9) und Anna (7). Ihr Mann hat eine Tochter mit in die Ehe gebracht, die mittlerweile aber schon erwachsen ist und gerade eine Ausbildung zur Krankenpflegerin absolviert hat. Karin Steffen ist außerdem Vorsitzende des Kinderschutzbundes in Bad Bramstedt. Seit 2017 ist sie Mitglied der SPD in Bad Bramstedt.

Gibt es etwas, bei dem Sie entspannen? Etwas, das Sie nur für sich tun?

Ja, ich mache Musik. Ich lerne drei Musikinstrumente: Klavier, Gitarre und Xaphoon, das ist wie eine Flöte mit Klarinettenmundstück.

Viele Männer in der Bad Bramstedter Kommunalpolitik, auch einige Frauen, sind nicht einverstanden mit Bürgermeisterin Verena Jeske. Wie bewerten Sie diese Situation?

Es gibt Sachthemen, bei denen auch ich nicht mit Frau Jeske einer Meinung bin. Aber das hat man ja immer mal. Es gibt jedoch schon Stadtverordnete, die ein Problem damit haben, dass Frau Jeske als junge Frau Widerstand leistet auf ihre Art. Einige finden eine Bürgermeisterin mit eigenem Kopf nicht gut. Das könnte auch bei einem Bürgermeister so sein, das kann ich nicht beurteilen. Aber es gibt Kommunalpolitiker, gerade die Konservativen, die mit einem eigenen Machtanspruch an dieses Mandat herangehen und zeigen wollen, wo der Hammer hängt. Nach dem Motto: „Wir haben das Sagen in Bad Bramstedt“, und da soll sich auch keiner einmischen. Frau Jeske möchte aber nicht nur moderieren und ausführen, sie will auch gestalten – und nicht immer im Sinne der Mehrheit der Kommunalpolitik.

Meinen Sie, das Verhältnis zwischen Bürgermeisterin und Kommunalpolitik wird sich irgendwann bessern?

Nein, ich denke, es wird noch schlimmer werden, weil wir auf die Bürgermeisterwahl zugehen.

Warum würden Sie jungen Menschen empfehlen, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren?

Ganz einfach: Wenn sich junge Menschen nicht in der Politik engagieren, dann werden ihre Wünsche auch nicht in Erfüllung gehen. Wer seine Interessen durchsetzen will, muss in die Politik gehen. Außerdem nimmt das auch nicht so viel Zeit in Anspruch. Man kann sich auch nur für einen Ausschuss entscheiden, der tagt dann alle drei Monate. Entscheidend ist, bei den wichtigen Themen dabei zu sein.

Sylvana Lublow