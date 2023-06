Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch in Bad Bramstedt

Bad Bramstedt. Unbekannte Täter haben am Sonnabend versucht, gewaltsam in eine Wohnung in Bad Bramstedt einzudringen – laut Polizei scheiterte das Vorhaben jedoch. Die Ermittler suchen nun Zeugen.

Der Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in der Straße Rühmels in Bad Bramstedt soll sich zwischen 15 und 17 Uhr ereignet haben. Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04101/202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de zu melden.

KN