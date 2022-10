Vermisste Seniorin aus Bad Bramstedt im Krankenhaus gefunden

In Bad Bramstedt wurde eine Seniorin vermisst. Sie befand sich allerdings bereits in einem Krankenhaus.

Bad Bramstedt. Seit Sonnabend, 8. Oktober, wurde eine 78-jährige Seniorin aus Bad Bramstedt vermisst. Die Polizei hatte um Mithilfe gebeten und ein Foto der Vermissten veröffentlicht. Am Sonntagmittag dann die erlösende Nachricht. „Die Bad Bramstedterin war vor Beginn der Suchmaßnahmen in ein Krankenhaus eingeliefert worden“, erklärte Polizeisprecher Lars Brockmann. Es habe falsche Auskünfte über den Aufenthalt der Seniorin in der Klinik gegeben. „Eine diesbezügliche Nachfrage der Polizei war aufgrund bislang unbekannter Gründe zunächst falsch beantwortet worden und hatte sich erst nach Herausgabe der Öffentlichkeitsfahndung geklärt“, teilt Brockmann mit.

Eine Suche am Sonnabend im Stadtgebiet mit Hunden endete am frühen Abend an der AKN-Haltestelle in Bad Bramstedt. Es bestand demnach die Vermutung, dass die Seniorin mit der Bahn in Richtung Hamburg weitergefahren sein könnte. Die Situation klärte sich dann im Laufe des Sonntages auf.