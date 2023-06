Neun Fälle an einem Tag: Polizei Segeberg warnt vor Taschendiebstählen

Kreis Segeberg. Neun Taschendiebstähle und -versuche sind der Polizei im Kreis Segeberg am Donnerstag bekannt geworden. Mutmaßlich sind reisende Täter am Werk. Nun warnen die Ermittler vor den Taten. Neben den klassischen Taschendiebstählen werden Portemonnaies demnach auch vermehrt aus Handtaschen oder Beuteln gestohlen, die sich in Einkaufswagen oder an Rollatoren befinden.

Seit 2020 stellt die Polizeidirektion Bad Segeberg einen starken Anstieg der Taten fest. Dieser Trend habe sich 2021 und 2022 landesweit fortgesetzt, heißt es von den Ermittlern. Tatorte seien häufig Discounter, andere Supermärkte und Einkaufszentren. Ein Schwerpunkt liege im städtischen Bereich. Dies zeigen auch die Diebstähle am Donnerstag.

Taschendiebe schlugen in Supermärkten im Kreis Segeberg zu

In Bad Segeberg stahlen Unbekannte gegen 10.30 Uhr die Geldbörse eines 56-Jährigen in einem Supermarkt in der Eutiner Straße aus dessen Hosentaschen. Den Verlust bemerkte der Mann erst an der Kasse.

In Boostedt klauten Diebe um die Mittagszeit das Portemonnaie einer 62-Jährigen – es befand sich in einem Stoffbeutel, der an einem Einkaufswagen hing. Die Boostedterin war dabei, in einem Discounter in der Neumünsterstraße einzukaufen. Auch in Kaltenkirchen schlugen die Täter in einem Discounter zu. In dem Geschäft im Kisdorfer Weg wurde die Geldbörse einer 73-Jährigen gestohlen.

Ebenfalls in einem Discounter wurde einer 76-Jährigen das Portemonnaie in Henstedt-Ulzburg aus der Westentasche gestohlen. Die Tat ereignete sich im Dammstücken zwischen 10.30 und 11 Uhr. Direkt am Körper trug auch ein 71-Jähriger in Kisdorf seine Geldbörse – sie befand sich in der Gesäßtasche. Der Mann befand sich zur Tatzeit gegen 16.30 Uhr in einem Discounter in der Henstedter Straße.

Taschendiebstähle: Vier Taten in Discountern in Norderstedt

Zu gleich vier Diebstählen beziehungsweise Versuchen kam es im Laufe des Tages in Norderstedt. Gegen 10 Uhr musste eine 87-Jährige in der De-Gaspari-Passage feststellen, dass ihre Geldbörse aus ihrem Rucksack verschwunden war. Zuvor hatte eine Frau die Rentnerin darauf hingewiesen, dass ihr Rucksack geöffnet sei und bot an, diesen zu schließen.

Im Kösliner Weg klauten Diebe den Stoffbeutel einer 71-Jährigen aus ihrem Einkaufswagen in einem Discounter. Der Beutel wurde mit den Schlüsseln der Frau noch im Markt aufgefunden. Portemonnaie und Handy waren weg. Im Kohfurt traf es eine 80-Jährige: Erst an der Kasse des Discounters bemerkte die Norderstedterin, dass ihr Geldbeutel fehlte.

Aufmerksame Kundin sprach Tatverdächtige in Norderstedt an

Bei einem Discounter in der Moorbekpassage konnte eine aufmerksame Kundin die Tat noch verhindern. Sie bemerkte um kurz vor 12 Uhr drei junge Männer, die einer älteren Kundin laut Polizei in den offenen Rucksack schauten.

Das Trio verließ den Markt und näherte sich einem älteren Mann mit Unterarmgehhilfe. Die Zeugin sah, wie einer der Männer hinten die Jacke des älteren Herrn hochhob, damit ein zweiter in die Hosentasche schauen konnte. In dem Moment griff die 59-Jährige ein und drohte, die Polizei zu rufen, woraufhin sich das Trio in den Moorbekpark entfernte. Der Rentner wurde auf die Situation erst aufmerksam, als die Frau ihn ansprach.

Da ein Diebstahlsversuch im Raum steht, bittet die Kripo Norderstedt den bislang unbekannten etwa 80-jährigen Mann um Kontaktaufnahme unter Tel. 040/528060 und sucht zudem Zeugen.

Versuchter Diebstahl in der Moorbekpassage: So sollen die Tatverdächtigen aussehen

Ein etwa 25-jähriger Täter war laut Beschreibung zwischen 1,50 bis 1,60 Meter groß und mit einer knielangen schwarzen Hose und einem schwarzen Cap bekleidet. Er hatte einen schwarzbraunen Rucksack bei sich.

Der zweite Tatverdächtige war circa 30 Jahre alt, zwischen 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank. Er hatte kurze schwarze Haare und war mit einer langen schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt mit weißer Aufschrift bekleidet.

Der Dritte war zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und kräftig. Er trug eine Jeans, ein dunkelblaues Poloshirt und ein schwarzes Cap.

Taschendiebstähle im Kreis Segeberg: Reisende Täter am Werk?

Die Segeberger Polizei geht nach aktuellem Ermittlungsstand davon aus, dass es sich überwiegend um reisende Täter handeln dürfte, die sowohl alleine als auch zu zweit oder dritt agieren. Während eine Person das Opfer anspricht und ablenkt, verdecken die Komplizen die Sicht möglicher Zeugen auf das Geschehen für einen kurzen Moment, um zuzugreifen. In den meisten Fällen bemerken die Geschädigten das Fehlen ihres Portemonnaies erst an der Kasse. Sehr häufig sind ältere Menschen betroffen.

Rückblickend erinnerten sich vereinzelte Geschädigte, angerempelt oder auf die beschriebene Weise angesprochen worden zu sein. Häufig haben die Opfer überhaupt nichts bemerkt, so die Polizei. In einigen Fällen haben Geschädigte kurz zuvor in der Nähe Bargeld abgehoben und könnten bereits hier gezielt beobachtet worden sein. Nach dem Diebstahl heben die Täter in vereinzelten Fällen mit den erlangten EC-Karten Bargeld ab oder versuchen es zumindest.

Schutz vor Taschendiebstählen im Kreis Segeberg: Diese Tipps hat die Polizei

Taschendiebstähle in Supermärkten ist laut der Segeberger Polizei ein andauerndes Problem. Sie gibt daher folgende Tipps:

Tragen Sie Geld, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen oder Einkaufswagen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Bewahren Sie unter keinen Umständen die PIN gemeinsam mit der EC-Karte auf.

KN