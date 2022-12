﻿Segeberger Polizei will Hausbesitzer vor Einbrechern schützen

Kaltenkirchen. „Nicht erschrecken. Hier ist die Polizei.“ Anna Maywald und ihr Kollege Yannik Rutz wissen, dass die Menschen, vor deren Haustür sie stehen, gleich mit dem Schlimmsten rechnen. Dabei sind die beiden Polizeibeamten an diesem Tag zwar dienstlich unterwegs, aber nur, um Hausbewohner auf Missstände hinzuweisen. Die dunkle Jahreszeit bringt es mit sich, dass Einbrecher verstärkt auf Tour sind, um sich am Hab und Gut anderer Leute zu bedienen. „Die meisten Einbrüche geschehen mitten am Tag“, erklärt Polizeihauptmeisterin Anna Maywald.

Es ist Dienstag 9 Uhr und sieben Polizeibeamte machen sich auf den Weg. An diesem Tag werden Häuser in Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg, Bad Bramstedt und Lentföhrden kontrolliert. Dafür gehen die Polizisten in drei Teams durch die Straßen und schauen sich nach offenen Fenstern und Türen, nicht abgeschlossenen Fahrrädern vor der Tür und ungesicherten Leitern um.

Maywald und ihr Kollege Rutz, beide in Uniform und aufgrund der Kälte warm eingepackt, sind in Kaltenkirchen auf den Beinen. „Seit einigen Jahren machen wir im Winter diese Streifengänge“, erzählt Maywald. Die Segeberger Polizisten, die auch für Pinneberg zuständig sind, hatten sich überlegt, wie sie auf Nachlässigkeiten von Bürgern reagieren können, um es den Einbrechern möglichst schwer zu machen. Die Idee der Präventionsstreifen war geboren. An diesem Vormittag im Dezember stoßen die Polizisten durchweg auf freundliche Menschen, die ihnen die Tür öffnen. Alle bedanken sich für die Hinweise.

Wer nicht zuhause angetroffen wurde, den Polizisten aber etwas am Haus aufgefallen war, erhielt einen kleinen Zettel mit Hinweisen der Polizei. © Quelle: Nicole Scholmann

„Wir haben gesehen, dass Sie ihren Gartenschuppen nicht abgeschlossen haben“, sagt Anna Maywald zu einer Frau, die vier kleine Hunde hat. Die Vierbeiner schlagen gleich Alarm, als es an der Tür klingelt. „Meine Wachhunde“, meint die Bewohnerin und lacht. Die nicht mal kniehohen Tiere sind zwar laut, aber ob sie einen Einbrecher beeindrucken, wissen die Beamten auch nicht. Ja, der Schuppen sei offen, aber da sei sowieso nichts Wertvolles gelagert, versichert die Angesprochene. „Haben Sie denn Werkzeug dort drin?“, fragt Maywald. Die Frau zögert, gibt es dann aber zu und muss selbst über den Fehler mit dem Kopf schütteln. „Sie legen dem Täter das ja so schon hin“, erklärt Maywald. Die Frau stimmt zu.

Kostenlose Beratung zum Einbruchschutz durch die Polizei Segeberg

Polizistin Maywald bietet kostenfreie Beratungen zum Einbruchschutz an, die seit Oktober 2021 von den Bürgern in Anspruch genommen werden können. "Können Sie sich meine Terrassentür gleich mal ansehen?", fragt die Bewohnerin. Maywald guckt sich die Tür an und fällt gleich nach dem ersten Blick ein Urteil. "Die kann ich ziemlich schnell aufhebeln." Polizistin Maywald verweist auf die Beratung. Sie wird die Frau aus Kaltenkirchen sicher wiedersehen, denn das Urteil über die Einbruchsicherheit ihres Hauses hat die Frau beeindruckt.

Polizeiobermeister Yannik Rutz mit einer im Garten ungesichert abgestellten Leiter. Sie kann so von Einbrechern genutzt werden, um schnell in den ersten Stock des Hauses zu gelangen. © Quelle: Nicole Scholmann

Wer nicht zu Hause angetroffen wird, bekommt einen freundlichen Zettel mit dem Hinweis auf die beobachteten Mängel in den Briefkasten geworfen. Es sind relativ viele Menschen an diesem Tag in ihren vier Wänden, viele sind erkältet oder arbeiten immer noch im Homeoffice. „Wollen Sie reinkommen? Es ist doch so kalt!“, sagt ein Herr, der zusammen mit seiner Familie in einem schmucken Einfamilienhaus wohnt. Das Rad der Tochter war den Polizisten aufgefallen. Es steht unabgeschlossen im Carport. „Fahrräder werden immer noch geklaut“, betont Yannik Rutz und rät, es immer gut mit einem Schloss zu sichern.

Polizisten setzen auf mechanische statt elektronische Sicherung

Der Hausbesitzer und seine Frau freuen sich über den unerwarteten Besuch der Polizisten. An ihrer Hintertür habe tatsächlich schon mal ein Einbrecher versucht, ins Haus zu kommen. Er wurde von der Tochter gestört und hatte sich aus dem Staub gemacht. Gerne will die Familie sich von Anna Maywald beraten lassen und einen Termin mit der Beamtin ausmachen. Maywald nimmt sich dabei eineinhalb Stunden Zeit, um ein Gebäude zu überprüfen. Bei aller modernen Technik sei ihr eines besonders wichtig: "Mechanische Sicherheit vor elektronischer." Es müsse dem Einbrecher durch Sicherheitsvorkehrungen an Fenstern und Türen besonders schwer gemacht werden, ins Gebäude zu gelangen. Denn ein Dieb wolle möglichst schnell rein und wieder raus.

In Kaltenkirchen unterwegs, um auf Einbruchschutz hinzuweisen: Polizeiobermeister Yannik Rutz und Polizeihauptmeisterin Anna Maywald. © Quelle: Nicole Scholmann

Die Bilanz nach drei Stunden Fußstreife in vier Orten fällt erstaunlich aus: 16 geöffnete Fenster, ohne dass jemand zu Hause war, 14 offen abgelegte Leitern, 21 nicht gesicherte Fahrräder, eine offene Eingangstür eines Hauses, sieben offene Garagen, sechs offene Gartenschuppen und ein überfüllter Briefkasten haben die Beamten entdeckt. Aber dafür auch fast 50 Gespräche mit Bürgern geführt und sie auf die Missstände hingewiesen. Ein Bürger rief während der Präventionsaktion bei der Polizei an, um sich zu vergewissern, dass es sich bei den Beamten auch wirklich um den Freund und Helfer handelte.

Was auffällt: Gerade in reinen Wohngebieten mit Sackgassen passen die Nachbarn aufeinander auf. „Wenn man den anderen lange nicht sieht, fragt man ihn beim nächsten Treffen schon, wo er denn war“, berichtet eine Anwohnerin. Das sei, so Maywald und Rutz, auf dem Dorf noch ausgeprägter als in den Städten. Dennoch könne man auch auf dem Land nicht sicherer sein vor ungebetenen Gästen.