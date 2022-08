﻿Polizei Segeberg: Wie sie Vermisste sucht und was auf Verbrechen deutet

Über kleine fiese Steinchen geht es, dann durch Moor, in dem man je nach Körpergröße bis zum Knie versackt, und am Ende warten noch Glasscherben und – noch viel gemeiner – Korken auf die Besucher. Der Barfußpfad in Todesfelde ist ein Besuchermagnet und längst kein Geheimtipp mehr.