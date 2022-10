Polizei sucht Seniorin aus Bad Bramstedt

Bad Bramstedt. Seit Sonnabend, 8. Oktober, wird die 78-jährige Jutta N. aus Bad Bramstedt vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe und hat am späten Sonnabendabend ein Foto der Vermissten veröffentlicht.

„Zu der Vermissten bestand letztmalig Kontakt am späten Freitagnachmittag“, teilt Polizeisprecher Lars Brockmann mit. Eine Suche im Stadtgebiet mit Suchhunden endete am frühen Abend an der AKN-Haltestelle in Bad Bramstedt. Es bestehe demnach die Vermutung, dass die Seniorin mit der Bahn in Richtung Hamburg weitergefahren sein könnte.

Vermisste Bad Bramstedterin braucht Medikamente

Jutta N. ist nach Auskunft der Polizei auf einen Rollator angewiesen. Sie ist 1,60 Meter groß und leicht korpulent. Sie hat kurze graue Haare und einen ernsten Gesichtsausdruck. Weitere Angaben beispielsweise zur Kleidung, die die Frau trug, kann die Polizei nicht machen. „Die Vermisste ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen“, sagt Brockmann.

Seit dem 8. Oktober sucht die Polizei nach der 78-jährigen Jutta N. aus Bad Bramstedt. © Quelle: Polizei Bad Segeberg

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizeistation Bad Bramstedt unter Telefon 04192/39110, unter 110 oder bei jeder anderen Dienststelle entgegen.