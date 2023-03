﻿Norderstedt und Bad Bramstedt: Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser

Ein erfolgreicher und zwei versuchte Einbrüche führten vergangenen Freitag in Bad Bramstedt und Norderstedt zu Polizeieinsätzen. In einem Fall kamen die Täter mit Schmuck davon. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Norderstedt/Bad Bramstedt. In Norderstedt sind Unbekannte am helllichten Tag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Am Freitagnachmittag verschafften die Täter sich Zutritt in das Gebäude und stahlen Schmuck. In Bad Bramstedt kam es am Wochenende zu versuchten Einbrüchen. In beiden Fällen kamen die Täter nicht ins Haus.