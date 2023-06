﻿Popchor Soateba sucht Leute mit Spaß am Singen

Bad Bramstedt. Der Pop-Chor Soateba ist in Kaltenkirchen und Umgebung durch viele Auftrtitte bei Stadtfesten und anderen Gelegenheiten zu einer festen Größe der örtlichen Kulturszene geworden, und das schon seit 1975. Damit das so bleibt, sucht das Ensemble neue Sängerinnen und Sänger.

Das Besondere an dem Chor: Er hat eine eigene Band mit Schlagzeuger, Keyboarder, Gitarristen und Bassisten, singt also nicht a cappella. Deshalb nennt sich Soateba auch Mulit-Vocal-Band.

Offene Proben in der Lakwegschule

Wer Interesse hat, das Ensemble mit seiner Stimme zu bereichern, kann am Mittwoch, 28. Juni, oder am Mittwoch, 7. Juli, zu einer öffentlichen Probe in der Lakwegschule kommen und sich unverbindlich informieren. Beginn ist um 19.30 Uhr. Voraussetzungen zum Mitwirken sind Spaß am Singen, das Treffen der Töne, grundlegende Notenkenntnisse und ein Alter zwischen 16 und 60 Jahren. 

Wer den Chor live erleben will, hat dazu am Sonnabend, 3. Juni, beim Fest der Nationen auf dem Marktplatz in Wahlstedt von 20 Uhr bis 24 Uhr Gelegenheit, sowie am 23. Juni, ab 20 Uhr auf dem Kaltenkirchener Stadtfest.

Kontakt: Tel. 04123-2008 oder 0171-4777052 oder www.soateba.de.

KN