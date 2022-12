﻿Popp Feinkost baut 20-Millionen-Euro-Logistikzentrum in Kaltenkirchen

Erfolgsgeschichte begann in Dresden

Als Popp Feinkost 1920 gegründet wurde, hätte sich niemand träumen lassen, dass 102 Jahre später deren Produkte zu den national beliebtesten Feinkostangeboten zählen und buchstäblich in (fast) aller Munde sein würden. Die Geschichte des Hauses begann in Dresden, wo Gründer Walter Popp ein Feinkosthaus eröffnete. Als sein Geschäft nach Ende des Zweiten Weltkriegs dort in Trümmern lag, verschlug es ihn nach Kaltenkirchen, wo er dann am Markt einen Laden eröffnete. Bereits 1954 entstand die erste Popp-Fabrik an der Alvesloher Straße. 1960 erfolgte die Verlagerung an den Ehrenhain. 1988 wird die Firma Popp dann durch die Wernsing-Gruppe aus Addrup übernommen. Ein Jahr später folgt der Firmenneubau an der Carl-Benz-Straße in Kaltenkirchen. Seinen Bekanntheitsgrad hat der Feinkost-Speziallist auch dadurch erhöht, dass er Ärmelsponsor des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV ist. Zum Sortiment des Unternehmens gehören unter anderem Salate, Brotaufstriche, Kartoffelspezialitäten, Fischmarinaden oder auch Fruchtgrützen. Renner im Angebot ist nach Auskunft der Firmenleitung der Eiersalat-Brotaufstrich.