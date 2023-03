﻿Grundschüler in Wahlstedt lernen: Gewaltvorbeugung beginnt mit Höflichkeit

Lehrer Federico Torres (rechts) leitet den Grundkurs des Projekts „Gewaltprävention“ an der Helen-Keller-Schule in Wahlstedt. Die 10-jährigen Viertklässler Niklas (von links), Sean, Mirko und Anika demonstrieren geschultes Abwehrverhalten verbal und körperlich. Werkleiter Hans Teutsch (links) vom Ardagh-Unternehmen überreichte eine Spende von 4590 Euro zur Förderung des Projekts.

Wahlstedt. Wie kann Gewalt an Schulen begegnet werden? Seit Beginn des Schuljahres 2022/23 nehmen alle Klassen der Helen-Keller-Schule (HKS) an einem Kurs für Gewaltprävention teil. Vorbeugende Maßnahmen und Projekte sollen also helfen, die Kinder an der Grund- und Förderschule wirksam fit zu machen, verbale und körperliche Gewalt zu verringern, sich davor zu schützen und möglichst zu verhindern.

Geleitet wird der Grundkurs von Lehrer Federico Torres von den Kampfkunstschulen Schleswig-Holstein. Im fünfstündigen Kurs geht es erst einmal um Höflichkeit. In gemeinsamen Spielen und Übungen werden neben der richtigen Ausdrucksweise auch Rücksichtnahme, Zuhören, Augenkontakt und Körpersprache trainiert.

Im zweiten Schritt lernen die Kinder, wie Gewalt entsteht und wie man sich selbst schützen kann. Dabei spielen die Stimme, die Ausdrucksstärke des Körpers und eine wirksame Verteidigung eine wichtige Rolle.

Ardagh-Unternehmen spendet 4590 Euro

Zur Förderung dieses Projekts hatte Werkleiter Hans Teutsch vom Ardagh-Unternehmen eine Geldspende von 4590 Euro im Gepäck. Dabei demonstrierten die 10-jährigen Viertklässler Niklas, Sean, Mirko und Anika geschultes Abwehrverhalten eindrucksvoll, verbal und körperlich. Werkleiter Teutsch konnte sich davon überzeugen, dass die Spende gut angelegt ist.

Die Übungen würden von den Schülerinnen und Schülern mit Spaß und Motivation absolviert, schildert Schulleiterin Kathrin Deeg ihre Eindrücke. Erste Erfolge hätten sich bereits eingestellt wie zum Beispiel der höfliche Umgang miteinander.

Sie dankte Werkleiter Teutsch für die finanzielle Förderung. Die würde mit dazu beitragen, dass bei den Präventionsmaßnahmen möglichst kein Leerlauf entstehe. Diese nachhaltige Schulung innerhalb der normalen Schulzeit müsse kontinuierlich fortgeführt werden und dass die Eltern das Projekt weiterhin mittragen. Derzeit werden an der HKS rund 370 Schülerinnen und Schüler unterrichtet.

Bürgermeister möchte Angebot auch für weiterführende Schulen

Bürgermeister Matthias Bonse zeigte sich ebenfalls beeindruckt von den vorbeugenden Möglichkeiten des Schutzes gegen gewaltsame Ausschreitungen im Schulbereich. Wünschenswert wären solche Projekte auch für die weiterführenden Schulen wie für die Poul-Due-Jensen-Gemeinschaftsschule in Wahlstedt. Für die Kosten der Kurse an der HKS habe die Stadt als Schulträger Haushaltsmittel veranschlagt. Für Spenden wie jetzt von der Firma Ardagh sei die Stadt überaus dankbar.

Zum Abschluss des Kurses erhalten alle Teilnehmer eine Urkunde. Dem Aufbaukurs Gewaltprävention sehen die Kinder erwartungsvoll entgegen.