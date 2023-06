Bettina Albert (CDU) ist alte und neue Bürgermeisterin von Pronstorf. Kontrahent Peter Krug von der Wählergemeinschaft ABBP hatte versucht, ihr das Amt in geheimer Wahl streitig zu machen.

