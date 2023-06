﻿ Protestaktion: Mitarbeiter in großer Sorge um das Klinikum Bad Bramstedt

Bad Bramstedt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums Bad Bramstedt werden sich am heutigen Donnerstag, 1. Juni, gegen 14 Uhr zu einer Protestaktion vor dem Haus versammeln. Sie fordern eine Angleichung ihrer Gehälter an den Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes, was aber nicht durchsetzbar ist. Laut der Gewerkschaft Verdi soll in einer Gesellschafterversammlung sogar über eine Insolvenz des Klinikums gesprochen worden sein.

Das Klinikum hat einen Haustarif, der die Mitarbeiter nach Angaben der Gewerkschaft Verdi um rund zehn Prozent schlechter stellt. In zwei Verhandlungsrunden konnte sich die Arbeitnehmerseite nicht mit ihren Forderungen durchsetzen. Das Klinikum hat lediglich einen Inflationsausgleich angeboten. Die Tarifkommission akzeptierte dies schließlich. In einer Mitteilung der Gewerkschaft heißt es: „Aufgrund der auch Verdi vorliegenden Wirtschaftszahlen gehen wir davon aus, dass auf der Gesellschafterversammlung auch Entscheidungen über einen möglichen Antrag auf Insolvenz besprochen wurden. Dies hat die Tarifkommission dazu bewogen, diesen Tarifvertrag zum Inflationsausgleich abzuschließen.“

Mitarbeiterversammlung heute Nachmittag

Klinikum-Geschäftsführer Jens Ritter hat für den Nachmittag eine Presseerklärung angekündigt. Einzelheiten zum wirtschaftlichen Stand des Klinikums will er am Donnerstag auf einer Mitarbeiterversammlung bekannt geben. Möglicherweise wird es dort auch Einzelheiten zu den Verkaufsverhandlungen geben. Die Deutsche Rentenversicherung Nord als Hauptgesellschafterin bemüht sich seit Langem, ihren Anteil am Klinikum zu verkaufen.

KN