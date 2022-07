Wegen fahrlässiger Tötung und Unfallflucht muss sich ein 22-Jähriger in Bad Segeberg verantworten. Bei der Kollision mit einem Linienbus auf der B432 bei Mözen starb eine erst 16-jährige Schülerin. Zum Prozessauftakt in Bad Segeberg äußert sich der Angeklagte zur „Tragödie“ über seine Anwälte.

Prozessbeginn vor dem Jugendschöffengericht in Bad Segeberg zum Unfall am 24. Oktober 2020 auf der B432 in Mözen. Eine 16-Jährige kam dabei ums Leben. Der mutmaßliche Unfallfahrer muss sich wegen fahrlässiger Tötung, Körperverletzung, Unfallflucht und Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten. Der 22-jährige Angeklagte verbirgt sein Gesicht hinter einem Aktendeckel.

Bad Segeberg/Mözen. Es sei sein größter Wunsch den Unfall ungeschehen zu machen, lässt der Angeklagte Max D. (Name geändert) über einen seiner beiden Anwälte erklären zum Prozessauftakt in Bad Segeberg. Eine 16-Jährige war gestorben am Abend des 24. Oktober 2020, als Max D. mutmaßlich betrunken und mit mindestens 102 Stundenkilometern auf der B432 von der Fahrbahn abkam. Der Wagen prallte gegen einen Baum, schleuderte zurück auf die Straße und schlug über Kopf mit dem Heck in die Seite eines entgegenkommenden Linienbusses. Die dort sitzende Angélina starb noch am Unfallort.

Das öffentliche Interesse an dem Prozess gegen Max D. ist groß. Mehrere junge Menschen sitzen im Zuschauerraum von Saal 4 des Bad Segeberger Amtsgerichts. Die Getötete war Schülerin am Städtischen Gymnasium in Bad Segeberg gewesen. In der damaligen Traueranzeige von der Schule wird Angélina als lebensfroh und engagiert beschrieben. Noch immer erinnern am Unfallort an der B432 ein Kreuz, Kerzen und Blumen an "Angé". Ihr Name ist in blassen Buchstaben auf dem Radweg zu lesen. Der Unfallort liegt nur wenige Kilometer von ihrem Elternhaus entfernt. Sie hinterlässt auch eine Schwester.

Getötete 16-Jährige: Prozessauftakt in Bad Segeberg

Zahlreiche Pressevertreter sind anwesend im Gerichtssaal. Die Kameras klicken, als der Angeklagte Max D. mit zwei Strafverteidigern hereinkommt. Er trägt ein helles Hemd, Jeans, Turnschuhe. Das Gesicht verbirgt der heute 22-Jährige unter einer dunklen Schirmmütze und einer FFP2-Maske, später nimmt er einen Aktenordner dazu, um sein Gesicht vor den Kameras abzuschirmen.

Prozessbeginn vor dem Jugendschöffengericht in Bad Segeberg nach tödlichem Unfall 24. Oktober 2020 auf der B432 in Mözen. Der 22-jährige Angeklagte lässt über seinen Verteidiger Hont Hetényi sein Bedauern und Beileid für die Hinterbliebenen der getöteten 16-Jährigen ausrichten. © Quelle: Nadine Materne

Die Vorwürfe gegen Max D. wiegen schwer. Obwohl er alkoholisiert gewesen sei und gewusst habe, fahruntüchtig zu sein, soll er am Abend des 24. Oktober 2020, ein Sonnabend, in das Auto seiner Mutter gestiegen und mit über 100 Kilometern die Stunde im Dunkeln über die B432 von Leezen in Richtung Bad Segeberg gefahren sein. Auch nachdem er nach rechts von der gerade verlaufenden und ebenen Bundesstraße auf den Grünstreifen abgekommen sei, soll er seine Geschwindigkeit nicht verringert haben, so Staatsanwältin Lisa Geldschläger in ihrer Anklage.

Unfallflucht nach tödlicher Kollision mit Linienbus in Mözen

Dann prallte der Wagen, ein Passat, mit „mindestens 102 Kilometern pro Stunde“ mit der rechten Vorderseite gegen einen Baum. Durch die Kollision drehte sich der Wagen um alle drei Achsen und schleuderte über Kopf mit dem Heck in die Seitenscheibe eines entgegenkommenden Linienbusses. Die Scheibe war an der Stelle auf einer Höhe von 1,20 Metern. Dahinter saß Angélina. Sie sei noch am Unfallort an einem Schädelhirntrauma gestorben, so Geldschläger. Dazu erlitten acht weitere Mitfahrer des Busses Schock- und Schnittverletzungen.

Mit diesem Auto war der Angeklagte am 24. Oktober gefahren. Auf der B432 kam er damit zunächst rechts von der Straße ab. Der Wagen prallte mit der rechten Vorderseite zunächst gegen einen Baum und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Mit dem Heck schlug das Auto dabei Kopf über in die Seitenscheibe eines Linienbusses und verletzte eine 16-Jährige dabei tödlich. © Quelle: DPA

Obwohl der Angeklagte anhand des entstandenen Schadens am Bus und an seinem Wagen hätte erkennen müssen, dass dieser Unfall nicht ohne erhebliche Folgen für andere geblieben sein konnte, habe sich D. vom Unfallort entfernt. „Ohne sich um die Verletzten zu kümmern“, wirft Geldschläger dem jungen Mann vor. Er sei ungeeignet, ein Fahrzeug zu führen.

Neben fahrlässiger Tötung und Körperverletzung sowie Fahrens unter Alkoholeinfluss wird ihm auch Unfallflucht vorgeworfen.

Verteidiger verliest Erklärung des Angeklagten

Zum Auftakt des Prozesses am Donnerstag äußert sich Max D. nicht selbst zu den Vorwürfen. Dazu sei er emotional nicht in der Lage, erläutert Verteidiger Hont Hetényi, bevor er die Erklärung seines Mandanten verliest. Der Angeklagte wolle sein tiefstes Bedauern für die Hinterbliebenen ausdrücken. Der Anwalt beschreibt zudem die Gefühle seines Mandanten, der die „schlimmste Zeit seines Lebens“ erlebe. Er müsse damit umgehen, für den Tod eines Menschen verantwortlich zu sein, damit, „dass diese eine Autofahrt in einer Tragödie endete“.

An der Unfallstelle an der B432 bei Mözen erinnern ein Kreuz, Blumen und Kerzen an die getötete Angélina. Sie wurde nur 16 Jahre alt. © Quelle: Nadine Materne

Der Angeklagte kenne den Schmerz von Hinterbliebenen, die einen Angehörigen verloren haben, so der Verteidiger weiter. Der Vater seines Mandanten soll einst in einen schweren Unfall verwickelt gewesen sein, bei dem mehrere Menschen ums Leben gekommen seien, darunter zwei Familienangehörige.

Das lange Verfahren belaste den Angeklagten, er warte auf den Abschluss. Der Unfall liegt fast zwei Jahre zurück. Die strafrechtliche Bewertung solle dem Gericht überlassen werden. Zum Abschluss lässt er der Familie der Toten sein Beileid aussprechen. Worte könnten die Folgen des Unfalls nicht ausdrücken. Sein größter Wunsch sei es, den Unfall ungeschehen zu machen. Der Angeklagte, der nur wenige Kilometer entfernt lebt von der Familie der Getöteten, starrt dabei nach unten auf seine unruhigen Hände. Mehrfach muss er sich mit einem Taschentuch die Nase abwischen.

Verurteilung nach Jugendstrafrecht wahrscheinlich

„Dies ist ein ungewöhnliches Verfahren“, erklärte Jugendrichter Tobias Kleimann. Oft gebe es in einem Fall wie diesem eine lange Bank auf der Anklageseite, besetzt mit Nebenklägern, die die Interessen der Angehörigen des Opfers vertreten. Die Familie der getöteten 16-Jährigen habe sich in das Strafverfahren nicht eingeschaltet. Auch die anderen acht Verletzten aus dem Bus hätten keine Anträge auf Schmerzensgeld- oder Schadenersatz gestellt in diesem Strafverfahren. Neben der Staatsanwältin sitzt lediglich ein Vertreter der Jugendgerichtshilfe.

„Ein ungewöhnliches Verfahren“ ist es auch für Jugendrichter Tobias Kleimann mit den Schöffen Thomas Vorbeck und Marianne Schütt. © Quelle: Nadine Materne

Da der Angeklagte zum Zeitpunkt des Unfalls erst 20 Jahre alt war, gilt er als Heranwachsender. Eine Verurteilung nach Jugendstrafrecht sei wahrscheinlich, sagt Kleimann. Das Jugendstrafrecht habe andere Ziele als das Erwachsenenstrafrecht, erinnerte der Richter. Beim Jugendstrafrecht geht es weniger um Bestrafung einer Tat, sondern um erzieherische Maßnahmen, die eine Wiederholung des strafbaren Verhaltens verhindern sollen.

Fortsetzung am 11. August: War der Angeklagte betrunken?

Zum Prozessauftakt wurden noch keine Zeugen gehört, vielmehr sollte der Verfahrensablauf geklärt werden. Nach weniger als einer Stunde wurde die Sitzung bereits wieder geschlossen.

In zwei Wochen, am 11. August, 9 Uhr, soll der Prozess fortgeführt werden. Dann soll unter anderem der Busfahrer gehört werden, außerdem die Fußballmannschaft, mit der der Angeklagte vor der Fahrt zusammengewesen sein soll. Dabei soll offenbar geklärt werden, ob Max D. tatsächlich betrunken war, als er in das Auto stieg – er hatte sich erst am Tag nach dem folgenschweren Unfall bei der Polizei gemeldet. Außerdem wird der Sachverständige zum Unfallgeschehen gehört. Möglicherweise kommt es dann auch schon zum Urteil.