﻿Bad Segeberg: Überforderte Pflegerin soll Senioren geschlagen haben

24-Stunden-Pflegerin soll hochbetagtes Ehepaar bei ihrer Arbeit misshandelt haben. Nun urteilte das Schöffengericht in Bad Segeberg in dem Fall.

Bad Segeberg. Heillos überfordert gewesen sein soll eine sogenannte 24-Stunden-Pflegekraft aus Osteuropa. Im Mai 2020 hatte sie die Altenpflege über ein hochbetagtes Ehepaar übernommen. Beide waren über 80 Jahre alt, litten unter anderem an Demenz. Die Mittfünfzigerin soll die alten Leute bei ihrer Arbeit mehrfach geschlagen haben. Wegen „Misshandlung Schutzbefohlener“ wurde die Frau nun in Bad Segeberg verurteilt – in Abwesenheit.

Die Pflegerin aus der Slowakei war 2020 für den Job aus ihrer Heimat nach Bad Segeberg gekommen. „Sie ist längst nicht mehr in Deutschland“, erklärte Aykut Tuncel, vorsitzender Richter des Schöffengerichts am Mittwoch. Die Frau hatte sich mit einem ärztlichen Attest abgemeldet. Ob und wann eine Hauptverhandlung mit ihrer Anwesenheit stattfinden könne, stehe in den Sternen, stellte der Richter fest. Daher griff das Gericht in Absprache mit Staatsanwaltschaft und der anwesenden Verteidigung zum Mittel des Strafbefehls. So ist eine Verurteilung ohne öffentliche Verhandlung möglich.

Pflegerin soll Senioren aus Bad Segeberg geschlagen haben

Sechs Monate bis zu zehn Jahre Haftstrafe sind möglich beim angeklagten Straftatbestand „Misshandlung Schutzbefohlener“. Ein Jahr Haft, ausgesetzt zur Bewährung, verhängte das Gericht nach Antrag der Staatsanwaltschaft für die beschuldigte Pflegerin. Außerdem soll die Angeklagte 600 Euro an die Arbeit der Muschel zahlen. Die Bewährungszeit soll drei Jahre betragen, wenn der Strafbefehl rechtskräftig wird.

Ein Jahr Freiheitsstrafe sind für Richter Tuncel Tat und Schuld angemessen. Eine Kleinigkeit ist diese Strafe nicht. Mehrfach soll die Pflegerin gegenüber den hochbetagten Senioren handgreiflich geworden sein, wenn sie mit ihrer Aufgabe überfordert war. Sie soll ihnen unter anderem auf den Arm geschlagen haben. „Das ist schlimm, das macht man nicht“, erläutert Tuncel den Laienrichtern. „Aber es waren auch keine Schläge mit der Faust ins Gesicht.“

Misshandlung Schutzbefohlener: ein Jahr Haft auf Bewährung

Gleichzeitig zeigt der Richter Verständnis für den schweren Job, den die Frau hatte: 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche für zwei pflegebedürftige Menschen verantwortlich zu sein. Das sei bereits bei der Pflege einer Person anspruchsvoll. Zudem sei die Bezahlung bei dem Pflegemodell oft fragwürdig: „Man bekommt acht Stunden bezahlt, ist aber rund um die Uhr im Einsatz.“

Nichtsdestotrotz habe die Frau den Pflegeauftrag angenommen und damit auch eine Garantenstellung, machte Tuncel deutlich. Alte Menschen seien besonders schutzwürdig. Daher auch die deutliche Strafe. Die Bewährungszeit wird auf drei Jahre festgelegt.