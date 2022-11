﻿Tankstellenraub Kayhude: Kassiererin leidet noch immer an Panikattacken

Zwei junge Männer haben im Oktober 2021 eine Tankstelle in Kayhude überfallen. Sie bedrohten die Kassiererin mit einer Schreckschusspistole und erbeuteten Bargeld. Bis heute leidet das Opfer an Panikattacken und Albträumen. Jetzt musste sich einer der beiden Täter vor dem Schöffengericht in Bad Segeberg verantworten.

