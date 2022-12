Psychisch erkrankt, und dann auch noch Probleme mit den Kliniken, Heimen, Praxen und Betreuern, die einem eigentlich helfen sollen. Im Kreis Segeberg gibt es eine Lösung: Eine Psychosoziale Beschwerdestelle unterstützt und schlichtet.

Kreis Segeberg. Jahrelang hat Paul Müller (Name geändert) sein Haustier in die psychologische Einrichtung mitgenommen, in der er behandelt wird. Auf einmal soll das verboten sein. Müller beschwert sich. Als das nicht fruchtet, wendet er sich an die unabhängige Psychosoziale Beschwerdestelle im Kreis Segeberg. Ebenso wie Petra Meier (Name geändert), die nicht akzeptieren will, dass ihr Mann in einer psychiatrischen Klinik im Zweibettzimmer ohne Dusche untergebracht worden ist. Ihr Widerstand bleibt nicht vergeblich.