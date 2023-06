﻿Queere Szene in Kaltenkirchen: Das wünschen sich die Jugendlichen

Kaltenkirchen. Es ist ein Meilenstein für die queere Szene in der Kleinstadt: Kaltenkirchen will Flagge zeigen. Flagge für alle Menschen, die nicht heterosexuell sind oder sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Gemeinsam mit dem Verein Regenbogen und der Stadtbücherei hat die Gleichstellungsbeauftragte Claudia Eckhardt-Löffler am Mittwochabend zu einem „Queer-Movie-Day“ eingeladen – und die Jugendlichen haben offen von ihren eigenen Erfahrungen berichtet.

Der Begriff „queer“ stammt aus dem Englischen und bezeichnet ursprünglich Dinge, die von der Norm abweichen. Heute wird „queer“ als Sammelbegriff für alle Menschen verwendet, die lesbisch, schwul, bisexuell, intersexuell oder transgender sind. Bis zum Filmabend gab es in Kaltenkirchen keine Angebote für queere Menschen. Für größere Veranstaltungen oder Vereinigungen mussten die Jugendlichen nach Hamburg oder Kiel fahren. Das soll sich nun ändern.

Kaltenkirchen plant verschiedene Angebote für queere Menschen

„Die Gleichstellung der Geschlechter ist für mich mit der Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt verbunden“, sagt Claudia Eckhardt-Löffler. „Ich wünsche mir, dass wir in Kaltenkirchen Angebote schaffen, bei denen sich junge, queere Menschen untereinander austauschen können.“ Gemeinsam mit den Jugendlichen hat sie über folgende Aktionen nachgedacht: regelmäßige Gruppentreffen zum Thema „Queer sein“, eine Aktionswoche oder informelle Angebote zum Reden. Spätestens im nächsten Jahr sollen diese Ideen umgesetzt werden.

Mit der Auftaktveranstaltung für die queere Community in Kaltenkirchen konnten die Veranstalterinnen zunächst nur eine kleine Zielgruppe erreichen. Insgesamt sechs Jugendliche kamen, um sich die Highschool-Komödie „Love Simon“ über das Outing eines schwulen Jungen anzusehen. „Das Thema hat leider noch keine große Sichtbarkeit innerhalb der Stadt“, sagt Petra Radtke vom Jugendtreff der Evangelischen Kirchengemeinde. Dabei gebe es ab der fünften Jahrgangsstufe in jeder Klasse mindestens eine queere Person.

Queere Community in Kaltenkirchen wird noch immer diskriminiert

Eine bessere Aufklärung sei daher sehr wichtig. Denn noch immer sei es nicht normal, queer zu sein – das berichten zumindest die Jugendlichen bei der Veranstaltung. „Gerade in der Schule machen sich immer noch viele Jugendliche über die sexuelle Orientierung anderer lustig“, sagen Helena (21) und Sam (22). „Wir wünschen uns, dass im Unterricht mehr darüber gesprochen wird. Denn es ändert ja nichts am Charakter, ob man queer ist oder nicht.“ Im Alter von 14 bis 15 Jahren haben die beiden Mädchen selbst erste Erfahrungen in der queeren Szene gemacht.

Lange wussten sie nicht, zu welchem Geschlecht sie sich hingezogen fühlten. „Durch meine Liebe zur koreanischen Popmusik habe ich viele queere Menschen kennengelernt und mich dann selbst hinterfragt, was ich wirklich möchte“, erzählt Helena. Heute würden sich die Mädchen zwar grundsätzlich als heterosexuell einstufen, zählen sich aber wegen ihrer Offenheit gegenüber jeglicher sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität zu der queeren Community. „Ich verliebe mich in den Menschen, nicht in das Geschlecht“, sagt Sam.

In Deutschland wächst die queere Community. Laut einer Studie von Statista Consumer Insight identifizierte sich zwischen 1995 und 2012 jede zehnte Person in Deutschland als nicht oder nicht nur heterosexuell. „Gerade deshalb müssen wir endlich dafür sorgen, dass jede sexuelle Orientierung auch im Alltag zur Normalität wird“, sagt Stella Kleensang vom Verein Regenbogen. „Unser Ziel ist, dass irgendwann jeder Mensch gleich ist und gar keine Unterschiede mehr gemacht werden.“

