﻿Quereinsteiger in Kitas: Träger fordert vom Land mehr Spielraum

Wie sollen Kitas mit dem Fachkräftemangel zurechtkommen? Eine Möglichkeit: durch die Einstellung sogenannter „Helfender Hände“ und Quereinsteiger als vollwertige Fachkräfte. Doch das Kita-Gesetz stellt zu viele Bedingungen. Wie ein Fall in Kaltenkirchen zeigt.

Kaltenkirchen. Die Tausendfüßler-Stiftung ist in Kaltenkirchen und Umgebung Träger von fünf Kindertagesstätten und drei Horteinrichtungen. Auch die noch in der Planung befindliche neue Kita in Kaltenkirchen soll in ihre Trägerschaft übergehen. Unter dem Erzieher-Fachkräftemangel leiden die Tausendfüßler schon länger – jetzt schlagen sie Alarm: „Wir brauchen die Quereinsteiger und Helfenden Hände dringend“, sagt Geschäftsführerin Anke Kehrmann-Panten: „Aber so, wie das Land uns den Einsatz erlaubt, macht es einfach keinen Sinn.“