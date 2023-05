﻿Radfahren in Bad Bramstedt: Neue Regeln schränken Autoverkehr ein

Kostenfrei bis 10:06 Uhr lesen

Änderungen im Verkehr

Erste reine Fahrradstraßen, neue Schutzstreifen und Orte, an denen Autos nicht mehr am Fahrbahnrand parken dürfen: In Bad Bramstedt gelten neue Regeln im Verkehr. Was sich wo ändert, lesen Sie hier.