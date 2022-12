﻿Radfahrschutzstreifen sorgen in Bad Bramstedt für Verwirrung und Fehler

Seitdem im Sommer dieses Jahres die Sanierung der Bimöhler Straße in Bad Bramstedt abgeschlossen wurde, haben einige Radfahrer Probleme mit dem sogenannten Schutzstreifen. Anwohner Hartmut Müller hat beobachtet, dass dort auch radelnde Geisterfahrer unterwegs sind. Was hat es mit den Fahrradschutzstreifen auf sich?

Bad Bramstedt. Als die Planungen für die Sanierung des Straßenzuges Landweg/Bimöhler Straße liefen, wurde leidenschaftlich in Bürgeranhörungen diskutiert, wo die Radfahrer hin sollen. Heraus kam ein seltener Kompromiss: Auf der Nordseite wurde ein Fahrradschutzstreifen angelegt, auf der Südseite Parkflächen für Autos markiert. Manche Radfahrer irritiert das offenbar. Sie nutzen den Schutzstreifen in beide Richtungen, was ziemlich gefährlich werden kann.

Stadt und Verkehrsbehörden befanden sich in einem Dilemma. Die alte Regelung verwies Radfahrer einfach auf den südlichen Bürgersteig, den sie in beide Richtungen zu befahren hatten. Nach der Rechtsprechung ist dies schon seit vielen Jahren nicht mehr zulässig, wenn auch noch immer vielfach geübte Praxis nicht nur in Bad Bramstedt. Als Landweg und Bimöhler Straße – beide gehören zur Kreisstraße 111 – in den letzten Jahren saniert wurden, mussten die Schilder verschwinden, eine rechtskonforme Lösung gefunden werden.

Autos parken am Fahrbahnrand

Doch allen Seiten gerecht zu werden, war schwierig. Auf den Privatgrundstücken ist häufig zu wenig Platz, um alle Autos unterzubringen. Sie wurden schon vor der Sanierung am Fahrbahnrand geparkt. Dort sollen aber auch die Radfahrer hin, weil sie nicht mehr auf dem Bürgersteig radeln dürfen. Die Stadtverantwortlichen entschieden sich für einen Kompromiss: auf der Nordseite ein Fahrradschutzstreifen, auf der Südseite Stellflächen für Autos, um die die Radfahrer dann herumkurven müssen.

ADFC-Sprecher Peter Strübing kritisiert die Schutzstreifen. Sie böten keine optimale Sicherheit. © Quelle: Einar Behn

„Viele halten sich nicht an die Regeln“, hat Hartmut Müller festgestellt, Vorsitzender des ADAC-Ortsclubs und Anwohner der Bimöhler Straße. „Sie fahren auf dem Bürgersteig und gefährden damit Fußgänger.“ Und was auch vorkommt: Sie benutzen stadtauswärts den Fahrradschutzstreifen auf der Nordseite, fahren also gegen die Fahrtrichtung. „Dafür ist der Schutzstreifen aber zu schmal und auch nicht gedacht“, so Hartmut Müller, der sich auch im Seniorenbeirat der Stadt engagiert.

Die städtischen Gremien hatten beschlossen, das Radfahren auf dem Bürgersteig auf der Südseite mit dem Zusatzschild „Radfahrer frei“ zu erlauben. Die Kreisverkehrsaufsicht lehnte das aber ab, sodass Radfahrer stadtauswärts die Fahrbahn benutzen müssen.

Ältere Radfahrer weichen auf den Bürgersteig aus

Peter Strübing, Sprecher des ADFC in Bad Bramstedt und Stadtverordneter der Grünen, hätte es besser gefunden, wenn auf beiden Straßenseiten Fahrradschutzstreifen angelegt worden wären. „Vor allem ältere Menschen haben Angst, zwischen den Autos zu fahren“, meint er. Sie wichen dann lieber auf den Bürgersteig aus, auch wenn das verboten ist. Die Autos hätten dann eben auf den Privatgrundstücken stehen müssen.

Das sieht Anwohner Müller aber ganz anders. „Es gibt viel zu wenige markierte Stellflächen“, sagte er. „Partys mit vielen Gästen zu feiern, ist gar nicht möglich. Wo sollen die parken?“

Was gilt auf Radfahrschutzstreifen? Radfahrschutzstreifen sind mit Fahrradpiktogrammen kenntlich gemacht und durch eine gestrichelte Linie von der Fahrbahn abgetrennt. Sie sind damit aber weiterhin Teil der Fahrbahn. Autofahrer dürfen die Linie überfahren, wenn es die Verkehrssituation bedingt und sie keinen Radfahrer gefährden. Wer mit dem Auto einen Radfahrer überholen will, muss innerorts 1,50 Meter Sicherheitsabstand (außerorts: 2 Meter) einhalten. Das gilt mit und ohne Radfahrschutzstreifen. Wer den Abstand unterschreitet, kann mit einem Bußgeld von 30 Euro belangt werden. Eine Benutzungspflicht des Schutzstreifens gibt es für Radfahrer nicht, sie ergibt sich jedoch meistens aus dem Rechtsfahrgebot. Für Kraftfahrer gilt ein Halteverbot auf dem Schutzstreifen.

Strübing sieht aber auch die Schutzstreifen nicht als optimale Lösung an. „Sie wiegen Radfahrer und Autofahrer in trügerischer Sicherheit.“ Er wisse von vielen Radfahrern, die auf den Schutzstreifen von Autos bedrängt wurden. Selbst habe er das auch schon erlebt. Radfahrer würden trotz Gegenverkehrs überholt, obwohl vor allem im Landweg der Platz dafür nicht ausreiche. Der vorgeschriebene Sicherheitsabstand von 1,50 Meter werde häufig nicht eingehalten, so Strübing.

Der ADFC favorisiere Radfahrstreifen, die mit einer durchgehenden Linie von der Fahrbahn abgetrennt sind. Sie dürfen, im Gegensatz zu den Schutzstreifen, von Autofahrern nicht überfahren werden. Jedoch muss dafür auch ausreichend Platz vorhanden sein, an dem es meistens fehlt.

Im Mobilitätskonzept der Stadt, das ab kommendem Jahr von einem Radfahrbeauftragten umgesetzt werden soll, wird dagegen ausdrücklich für weitere Schutzstreifen geworben, da sich Radwege in der Innenstadt kaum anlegen lassen. Der Gutachtenersteller Stefan Luft schlägt sie für Butendoor, Liehtberg und Glückstädter Straße vor.