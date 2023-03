So dunkel ist es in Kiel selten: Am Mittwochabend blieben in vielen Stadtteilen die Straßenlaternen aus. Die Stadtwerke Bremen (SWB), die in der Landeshauptstadt für die Straßenbeleuchtung zuständig sind, arbeiten an der Wiederherstellung. Doch auch nach sechs Stunden ging noch kein Licht an.