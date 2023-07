Mit 200 km/h durch Henstedt-Ulzburg – Hund hilft bei Festnahme von Raser

Henstedt-Ulzburg/Norderstedt. Am frühen Freitagmorgen hat ein Polizeihund einen Raser in Norderstedt erschnüffelt. Der Fahrer eines Sportwagens war der Polizei gegen 2.33 Uhr in Henstedt-Ulzburg erstmals aufgefallen. Dort überquerte er mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere rote Ampeln und ignorierte Stopp-Signale der Polizei.

Nach Angaben der Beamten war der Mann im Kiefernweg mit 200 Kilometern pro Stunde unterwegs. In der Kothla-Järve-Straße verlor sich seine Spur.

Eine Diensthundestaffel nahm die Fahndung auf und sichtete den verlassenen Sportwagen auf einem Parkplatz in der Straße „Beim Umspannwerk“ in Norderstedt. Hund „Saxnot“ wurde von seinem Hundeführer an die Fahrertür herangeführt und nahm Fährte auf.

Festnahme in Norderstedt: Raser roch nach Alkohol

Kurze Zeit später konnte ein 22-Jähriger in unmittelbarer Nähe des Parkplatzes festgenommen werden, berichtet die Polizei am Montag. Der Mann hatte sich im Busch versteckt und ließ sich widerstandslos festnehmen. Da er nach Alkohol roch, wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

„Der Beschuldigte wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen“, teilt die Polizei mit.

