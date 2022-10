Monatelang ist das Rathaus in Wahlstedt umgebaut und erweitert worden. Mehr als 600.000 Euro wurden in den Umbau investiert. Das ist neu im Rathaus Wahlstedt.

Wahlstedt. Das Rathaus der Stadt Wahlstedt hat einen Haupteingang, "den ein Rathaus verdient hat". Das hat Bürgervorsteher Horst Kornelius anlässlich der Einweihung des Umbaus und der Erweiterung des Rathauses in Wahlstedt betont. Die bisherigen Zugänge seien nur Provisorien und Nebeneingänge gewesen. Der Clou am neuen Entree: Die Besucher des Rathauses in Wahlstedt werden mit Schriftzügen in 26 Sprachen willkommen geheißen – schließlich wohnen in Wahlstedt Menschen aus mehr als 70 Nationen.

"Aber nicht nur der barrierefreie Eingang mit WC-Anlage, auch der Empfangsbereich für die Bürgerinnen und Bürger und die neuen Büroräume sind sehr gelungen", versicherte Bürgermeister Matthias Bonse stolz. "Es wurden elf neue Büroräume für 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaffen." Insgesamt seien derzeit 50 Menschen im Rathaus in Wahlstedt beschäftigt.