Nach einem Raub auf eine Spielhalle in Norderstedt ist ein Jugendlicher (14) festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilt, räumte der Tatverdächtige den Raubversuch ein. Er ist den Ermittlern bereits durch andere Taten bekannt.

Ein 14-Jähriger soll versucht haben, eine Spielhalle in Norderstedt auszurauben. Er befindet sich nun im Jugendarrest.

14-Jähriger nach Raub auf Spielhalle in Norderstedt festgenommen

In Jugendarrest gebracht

Norderstedt. Ein 14-Jähriger befindet sich nach einem erfolglosen Raub auf eine Spielhalle in Norderstedt aktuell im Jugendarrest. Der Verdächtige wurde noch am Tattag vorläufig festgenommen und am Montag dem Haftrichter vorgeführt, wie die Polizei mitteilt.

Demnach betrat ein Täter bei dem Raubversuch am Sonntag um 21.22 Uhr die Spielhalle in der Tangstedter Straße. Er war mit einem Messer bewaffnet und forderte Bargeld, floh aber nach wenigen Minuten ohne Beute über einen gegenüberliegenden Waldweg in Richtung der Fußballplätze.

Polizeistreife kontrollierte den Jugendlichen nach dem Raub

Im Rahmen der Fahndung kontrollierte eine Streife wenig später den Jugendlichen im Bargfelder Weg. Parallel hatte ein Spürhund die Fährte des Flüchtigen von der Spielhalle aus aufgenommen, die am Ort der Kontrolle endete. In der Nähe fanden Einsatzkräfte zudem eine augenscheinlich in einen Graben geworfene Jacke auf, die der des Räubers glich.

Nach anfänglichem Leugnen räumte der 14-Jährige schließlich den Raubversuch ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wurde der Norderstedter am Montag beim Amtsgericht vorgeführt. Es wurde Haftbefehl erlassen. Der Jugendliche wurde in eine Jugendarrestanstalt gebracht. Er ist bereits mehrfach durch Eigentums- und Gewaltdelikte polizeilich in Erscheinung getreten.