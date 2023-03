﻿Raub und Körperverletzung: Jugendliche im Kreis Segeberg besonders auffällig

Bad Segeberg. Es gibt wenige Straftaten, die das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen so stark beeinflussen wie Wohnungseinbrüche und so genannte Rohheitsdelikte, worunter die Polizei unter anderem Raub oder Körperverletzung versteht. In beiden Bereichen weisen die Zahlen in der aktuellen Kriminalitätsstatistik für den Kreis Segeberg deutlich nach oben. Allerdings war 2022 auch das erste Jahr mit wieder deutlich gelockerten Corona-Maßnahmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2020 und 2021 seien noch von der Pandemie und damit einhergehenden Einschränkungen geprägte „Ausnahmejahre“ gewesen, betont Polizeihauptkommissar Lars Brockmann, Sprecher der für die Kreise Segeberg und Pinneberg zuständigen Direktion Bad Segeberg. „Veränderte Alltagsroutinen“ hätten erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung der Kriminalität gehabt. Die Leute seien zum Beispiel viel häufiger zu Hause gewesen.

Insgesamt sei die Anzahl der Straftaten im Kreis Segeberg im Vergleich zum Vorjahr um gut neun Prozent gestiegen. Die Polizei habe rund 14 250 Einzelfälle registriert, knapp 1200 mehr als 2021. Würden die ausländerrechtlichen Verstöße herausgerechnet, liege der Anstieg noch bei etwas über acht Prozent.

Gut jede zweite Straftat im Kreis Segeberg wird aufgeklärt

Gleichzeitig sei die Aufklärungsquote leicht auf gut 50 Prozent gesunken. „Mehr als jede zweite Straftat wird aufgeklärt“, rechnet Brockmann um. Bei 7362 aufgeklärten Taten seien durch die Polizei im Kreis Segeberg insgesamt 6144 Tatverdächtige ermittelt worden. „Das sind 635 mehr als noch 2021.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was indes auch der Polizei Sorgen bereiten dürfte: Die Zahl der tatverdächtigen Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden hat deutlich zugenommen. „Die Altersgruppe der Jugendlichen stellt dabei den größten Anteil“, berichtet der Sprecher. Sie seien insbesondere bei Raub (allem voran Straßenraub), Sachbeschädigung in der Öffentlichkeit, Diebstählen und Körperverletzungsdelikten auffällig.

Gesamtschaden im Kreis Segeberg: Gut 22 Millionen Euro

Durch die 2022 im Kreis Segeberg begangenen Straftaten sei ein Gesamtschaden von gut 22 Millionen Euro verursacht worden. „In erster Linie zu nennen ist hier Wirtschaftskriminalität mit 11,6 Millionen Euro, gefolgt von Vermögens- und Fälschungsdelikten mit 8,6 Millionen Euro“, erläutert Brockmann.

Doch vieles davon bleibt von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt – im Gegensatz zu Raub, Körperverletzung oder Bedrohung. Diese „Rohheitsdelikte“ weisen in 2022 laut Statistik einen Anstieg um 286 Fälle auf. Verantwortlich sind dafür laut Brockmann im Wesentlichen die Körperverletzungs- (plus 145 Fälle) und Bedrohungsdelikte (plus 134).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die einfachen Körperverletzungen machten mit 1110 Fällen das Gros aus. Im Vergleich zu 2021 seien hier 145 Fälle mehr zur Anzeige gebracht worden. „Im Bereich der gefährlichen oder schweren Körperverletzung zeigt die Kurve ebenfalls nach oben, wenn auch in deutlich geringerem Umfang.“

Lesen Sie auch

Schwere Körperverletzungen definierten sich durch die gesundheitlichen Folgen für das Opfer, gefährliche durch die Art und Weise der Ausführung. „Zum Beispiel die Nutzung einer Schlagwaffe oder ein Angriff mit mehreren Personen.“

Aufklärungsquote bei Raubstraftaten im Kreis Segeberg gesunken

Auch bei den Raubstraftaten weist die Statistik einen deutlichen Anstieg aus. „Bei noch 71 Fällen in 2021 wurden im Vorjahr 85 verzeichnet.“ Die Aufklärungsquote sei erneut gesunken – um über neun Prozent. „Die meisten Raubtaten geschehen auf öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei den registrierten Wohnungseinbrüchen sei Segeberg nach Pinneberg landesweit der Kreis mit den zweithöchsten Fallzahlen. Nach einem deutlichen Rückgang während Corona im Vorjahr gab es ein 2022 ein Plus von 77 Fällen. Aufgeklärt würden allerdings nur etwa über elf Prozent. Brockmann: „Hier liegt nach wie vor ein Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit im Kreis Segeberg.“