Raubüberfälle in Henstedt-Ulzburg: Polizei nimmt vier Jugendliche fest

Zweimal haben Täter am Donnerstagabend in Henstedt-Ulzburg Personen bedroht und Wertgegenstände oder Handys gefordert. In einem Fall waren sie erfolgreich. Die Polizei hat vier tatverdächtige Jugendliche festgenommen und sucht nach Zeugen.

Henstedt-Ulzburg. Zwei Raubüberfälle sind am Donnerstagabend in Henstedt-Ulzburg geschehen. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang vier tatverdächtige Jugendliche festgenommen und sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

Kurz nach 23 Uhr raubten Unbekannte einem Jugendlichen dessen Handy. Der 16-Jährige hatte nach Angaben der Polizei kurz zuvor die AKN aus Richtung Hamburg an der Haltestelle Ulzburg-Süd verlassen und war dem Wanderweg in Richtung Kleiberstraße gefolgt. Hier versperrten ihm mehrere Unbekannte den Weg, drohten mit einer Schusswaffe und forderten die Herausgabe seines Handys. Die Täter entfernten sich mit dem Smartphone in Richtung der AKN-Haltestelle.

Versuchter Raub in Henstedt-Ulzburg: Zwei Diskobesucher bedroht

Wenig später versuchte eine Gruppe aus mehreren Personen in der Industriestraße in Henstedt-Ulzburg zwei 18-jährige Diskobesucher auszurauben. Die beiden hielten sich gegen 23.25 Uhr in der Nähe des Calypso-Clubs auf, als ihnen die Täter mit einem Messer und einer Schusswaffe drohten. Sie forderten die Diskobesucher auf, ihre Wertsachen herauszugeben. Einer der Bedrohten lief davon. Von dem anderen ließen die Täter ab, nachdem er ihnen sein leeres Portemonnaie gezeigt hatte.

Teil der Gruppe war eine junge Frau mit auffällig breiten Schultern und breitem Gang, die mit einer grünen Jacke und Jeans bekleidet war. Sie hatte braune, lange Haare. Ein weiterer Täter war circa 1,70 Meter groß, trug eine Schirmmütze und hatte einen Dreitagebart.

Polizei sucht nach Zeugen der Taten am Donnerstagabend

Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen nach den Tätern und machte eine Gruppe von vier Jugendlichen ausfindig. Sie waren im Alter von 16 und 17 Jahren, stammten aus Hamburg und ein Mädchen war unter ihnen. Die Polizei nahm die Tatverdächtigen vorläufig fest. Am Freitagmorgen wurden sie entlassen beziehungsweise ihren Eltern übergeben.

Die Ermittlungsgruppe sucht nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 040/528060.