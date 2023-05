﻿Razzia gegen Letzte Generation: Polizei holt Familie in Nehms aus dem Bett

Nehms. Es ist sieben Uhr morgens, als sich vor einem Einfamilienhaus in Nehms im Kreis Segeberg mehrere Polizisten in schwarzer Uniform positionieren. An ihren Gürteln stecken Pistolen und Handschellen. Hausbesitzer Volker Meyer ahnt in diesem Moment noch nichts von dem, was sich vor seiner Tür zusammenbraut.

Doch dann stürmt auf einmal seine Frau ins Zimmer: „Los, die Polizei steht vor dem Haus. Zieh dich schnell an.“ Ihr Zuhause gehörte zu einem der fünfzehn Wohnobjekte, die am Mittwoch im Rahmen der bundesweiten Razzia gegen die Letzte Generation durchsucht wurden.

Bei Meyers verschafft sich die Polizei höflich Zutritt – sie klingelt an der Tür. Drei Stunden lang durchsuchen dann die Beamten das Zimmer von Meyers Tochter Miriam, die zurzeit in Berlin ist, sowie den Keller des Hauses. Die 31-jährige Miriam ist Vollzeit-Aktivistin bei der Letzten Generation, unter anderem hatte sie sich am Stachus in München und am „Franz Joesph Strauß“-Flughafen festgeklebt. Dafür nahm die Polizei sie bereits zwei Mal in Präventivhaft – dort saß sie für rund 30 Tage. Mit dieser umstrittenen Maßnahme will der bayerische Staat die Ausübung weiterer möglicher Straftaten der Klima-Kleber verhindern.

Razzia in Nehms: Vater unterstützt Bestrebungen seiner Aktivistentochter

„Ich finde es traurig, dass die Razzia so durchgeführt wurde, als sei die Letzte Generation eine Terrorgruppe“, sagt Volker Meyer am Mittwochmittag. „Dabei steht meine Tochter für ehrenhafte Ziele ein und kämpft für eine lebenswerte Zukunft.“ Er befürworte zwar nicht alle Aktionen der Aktivisten, unterstütze aber grundsätzlich die Bestrebungen der Letzten Generationen.

Der Kampf für den Klimaschutz scheint bei den Meyers in der Familie zu liegen: Auch der Vater ist in dieser Richtung aktiv, der Informatiker engagiert sich bei der Gruppe „Extinction Rebellion“ im Kreis Segeberg.

Im Jahr 2019 hat er sich gemeinsam mit seiner Tochter bei einer Wahlkampfveranstaltung von Armin Laschet bei der Gollan-Werft in Lübeck mit Kunstblut übergossen, um auf einen Hungerstreik anderer Klimaaktivisten hinzuweisen. „Wahrscheinlich ist Miriam durch mich mit dem Thema Klimaschutz in Berührung gekommen“, räumt der Familienvater ein.

Das steckt hinter der Razzia gegen die Letzte Generation

In sieben Bundesländern wurden am Mittwoch die Wohnsitze von Mitgliedern der Klimaschutzgruppe Letzte Generation durchsucht. Der Impuls dazu kam aus Bayern: Die Generalstaatsanwaltschaft München hat wegen Strafanzeigen aus der Bevölkerung ein Ermittlungsverfahren gegen insgesamt sieben Beschuldigte eingeleitet. Zentraler Vorwurf im Zusammenhang mit den Durchsuchungen ist, dass die Beschuldigten eine Spendenkampagne zur Finanzierung weiterer Straftaten für die Letzte Generation organisiert und so zur „Bildung einer kriminellen Vereinigung“ beigetragen haben sollen.

Für Familie Meyer in Nehms war die Durchsuchung keine Premiere: Bereits im Dezember hatten Polizeibeamte ihr Haus in Nehms gefilzt. „Bei der ersten Razzia waren wir sehr geschockt, weil wir überhaupt nicht damit gerechnet hatten“, schildert Volker Meyer.

Die jetzige Durchsuchung habe sie dagegen nicht mehr überrascht, das habe schon länger im Raum gestanden. „Zum Glück war der Umgang mit den Polizisten sehr freundlich“, sagt der Familienvater. „Manche kannten uns schon vom letzten Mal und haben uns sogar geduzt.“ Suchhunde seien nicht dabei gewesen, andere Aktivisten hätten da ganz andere Erfahrungen gemacht.

Ausbeute der Hausdurchsuchung in Kreis Segeberg nicht groß

Insgesamt war die Ausbeute der Razzia im Kreis Segeberg nicht groß: Nach drei Stunden beschlagnahmte die Polizei private Post aus Miriams Zeit im Gefängnis, Klebstoff sowie den Laptop ihres Vaters. „Mich hat es sehr geärgert, dass mein Laptop mitgenommen wurde, weil ich Softwareentwickler bin und meine technischen Geräte somit dringend brauche“, zürnt Meyer.

Die Beamten wollten überprüfen, ob Miriam mit dem Rechner gearbeitet habe, sagt er. Vom Landeskriminalamt in Schleswig-Holstein gab es keine weitergehende Stellungnahme zu den Razzien. Alle Entscheidungen seien von München aus gesteuert worden, hieß es lediglich.

Auch die Beschuldigte Miriam Meyer möchte sich aus Zeitgründen nicht persönlich zu der Durchsuchung äußern. Seit der Zeit im Gefängnis habe sie sich nicht mehr festgeklebt, sagt ihr Vater. Am kommenden Freitag steht ihr trotzdem der nächste Prozess bevor.

Den Vorwurf der kriminellen Vereinigung wies die Letzte Generation auf einer Pressekonferenz in Berlin zurück: „Wir bereichern uns nicht“, betonte dort Sprecherin Aimée van Baalen. Jegliche Aktionen, Strukturen, Namen, und Spendeneingänge seien öffentlich einsehbar.

