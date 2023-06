﻿Neue Bestattungsform Reerdigung: Verstorbene werden in 40 Tagen zu Erde

Es mag befremdlich wirken, die Nachfrage ist aber sehr wohl vorhanden: Bei einer Reerdigung wird – ähnlich einer Kompostierung – ein toter Körper binnen 40 Tagen zu Humus. Bestatter Richard Hovorka und sein Team aus Henstedt-Ulzburg bieten diese neue Bestattungsform im Zuge eines deutschlandweit einzigartigen Pilotprojekts an – und haben erste Erfahrungen gesammelt.

Henstedt-Ulzburg. Statt 20 Jahre, die ein toter Körper – abgelegt in einem Sarg – in einem Grab etwa braucht, um zu vergehen, dauert es bei einer Reerdigung nur 40 Tage, bis, bis auf Knochenfragmente, nicht mehr viel von dem Leichnam übrig ist. Die Firma „Meine Erde“ bietet seit Kurzem diese neue Bestattungsform nun in Henstedt-Ulzburg an und sammelt erste Erfahrungen.