In Kaltenkirchen gibt es 18 Hausärzte in neun Praxen. Das hört sich zwar nach viel an, dennoch hören Neubürger allzu oft: „Wir nehmen niemanden mehr an.“ Der Region stehen noch sechs weitere Allgemeinmediziner zu, die Bürgermeister Hanno Krause gerne in seine Stadt holen würde. Doch die Ansprüche sind hoch.

Einar Behn WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket