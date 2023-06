Autobahn vorübergehend gesperrt

Flächenbrand an der A7 bei Kaltenkirchen: Grünstreifen fängt Feuer

Großeinsatz an der Autobahn 7: Am Mittwochnachmittag hat ein Grünstreifen an der A7 gebrannt. Beide Spuren mussten vorübergehend gesperrt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und die Fahrtrichtung Hamburg freigeben.