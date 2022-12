﻿Rekord im Erlebniswald Trappenkamp: 16 000 Besucher feierten Waldweihnacht

Märchenstunde vor der Winterpause

Als letzte Veranstaltung in diesem Jahr bietet der Erlebniswald Trappenkamp am Sonnabend, 10. Dezember, einen Märchentag in der Köhlerhütte an. Ab 12 Uhr will Märchenerzählerin Sonja Truhn Kinder und Erwachsene am offenen Lagerfeuer mit weihnachtlichen Geschichten verzaubern. Eine Anmeldung ist notwendig unter Telefon 04328/170480 oder per E-Mail info@erlebniswald-trappenkamp.de. Die Teilnahme ist für Besucher des Erlebniswaldes kostenlos. Der landeseigene Erlebniswald legt eine Winterpause ein. Er schließt seine Tore von Mittwoch, 21. Dezember, bis einschließlich Freitag, 6. Januar.