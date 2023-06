﻿Rekordansturm im Freibad Kaltenkirchen: Schon 50 000 Gäste seit Anfang Mai

Kaltenkirchen. Zwölf Wochen ohne nennenswerten Niederschlag: Was für die Natur und viele Branchen teils verheerende Folgen hat, beschert den Freibädern rekordverdächtige Besucherzahlen. Das Freibad Kaltenkirchen zählt bislang 50 000 Besuche seit der Eröffnung Anfang Mai. Allein vom 1. bis 13. Juni kamen 12 000 Menschen ins Freibad, im vergangenen Jahr waren es im gleichen Zeitraum 6500. „Das ist das beste Ergebnis seit vielen Jahren“, sagt Freibadleiter Till Asmus.

Wenn es so warm ist wie in den vergangenen Wochen, können an einem Sonnabend oder Sonntag schon mal bis zu knapp 1900 Gäste das 2,5 Hektar große Freibad besuchen. Damit sich die vielen Menschen auch wohlfühlen, wurde in den jüngsten Jahren einiges in die Ausstattung investiert. Rund um die Schwimmbecken und auf den neuen Holzterrassen am Hang stehen 100 Sonnenliegen und sieben Strandkörbe für die Besucher bereit. Und dann gibt es noch die knapp zwei Hektar große Liegewiese, auf der Bäume für ausreichend Schattenplätze sorgen.

Das Wasser ist, wie es sich für ein Warmwasser-Freibad gehört, immer mindestens 25 Grad warm. Das Babybecken misst sogar 28 Grad. Höhepunkt, vor allem für Kinder, ist aber nach wie vor die 45 Meter lange knallrote Hangrutsche.

Strandmuschel und Sonnenschirme dürfen mit ins Freibad Kaltenkrichen gebracht werden

„Vergangenes Jahr haben wir auch ein großes Sonnensegel für das Babybecken angeschafft“, sagt Thomas Stegemann, der mehr als 30 Jahre lang Leiter der Badebetriebe in Kaltenkirchen war und jetzt noch als Berater tätig ist. Ihm sei schon immer am wichtigesten gewesen, dass sich die Badegäste wohlfühlen. „Für sie soll es hier wie ein Tag am Strand sein“, sagt Stegemann. „Die Gäste dürfen auch Sonnenschirme, Liegen und Strandmuschel mitbringen.“ Jenseits der Baderegeln halte er nicht viel von Verboten.

Das betrifft auch die Regelung der Badebekleidung, die zwar nach wie vor im Freibad gilt, aber tolerant ausgelegt werde. „Frauen dürfen sich hier oben ohne sonnen“, so Stegemann. Ob sie so auch baden dürfen, darüber habe es noch keine Gespräche gegeben. „Das wurde von den Gästen noch nicht gewünscht und ist auch noch nie vorgekommen“, sagt Till Asmus. Ihm sei wichtig, dass sich alle Gäste damit wohlfühlen. „Wir lassen das einfach auf uns zukommen.“

Auch die Holzterrassen am Hang sind noch relativ neu. Möglichkeiten zum Sonnen gibt es im Freibad Kaltenkrichen viele. © Quelle: Sylvana Lublow

Die lockere und nette Atmosphäre zieht auch Ivonne Lima und ihre Kinder immer wieder ins Freibad. „Die Mitarbeiter sind freundlich, und es ist sehr sauber“, sagt die zweifache Mutter aus Alveslohe, die eine Saisonkarte besitzt. „Hier kann man eine schöne Familienzeit verbringen.“ Ihre Kinder Fabio und Isabella haben andere Prioritäten. „Ich mag die Rutsche und das Sprungbecken, außerdem ist es hier entspannt zu baden, ich kann mich sogar treiben lassen“, so der Elfjährige. Seine Schwester Isabella hat im Freibad sogar ihr Seepferdchen-Abzeichen gemacht.

Schwimmabzeichen können im Freibad Kaltenkirchen abgenommen werden – von Seepferdchen bis Gold

In diesem Sommer gibt es sechs Schwimmkurse für Kinder, die alle schon ausgebucht sind. „Es gibt aber die Möglichkeit, hier die Schwimmabzeichen abnehmen zu lassen“, sagt Stegemann. Für den wichtigen Freischwimmer müssen die Kinder innerhalb von 15 Minuten mindestens 200 Meter schwimmen können, einen Ring aus 1,80 Meter Tiefe holen und einen Sprung vom Einer-Sprungbrett absolvieren. Stegemann: „Egal wie, das kann auch eine Arschbombe sein.“

Das Segel über dem Babybecken des Freibades Kaltenkirchen wurde im vergangenen Jahr angeschafft - um die kleinsten Badegäste vor der Sonne zu schützen. © Quelle: Sylvana Lublow

Das Freibad Kaltenkirchen hat täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Montags bis freitags gibt es zwischen 6 und 8 Uhr Frühschwimmen. Kinder bis fünf Jahre zahlen keinen Eintritt, von fünf bis 18 Jahre kostet es 1,80 Euro. Erwachsene zahlen für eine Tageskarte 3,70 Euro. „Das macht städtische Freibäder aus: sozialverträgliche Preise“, sagt Stegemann.

Gewinne würden mit Freibädern nicht erzielt, im Gegenteil. „Die Betriebskosten belaufen sich pro Jahr auf rund 340 000 Euro, die Einnahmen liegen bei 70 000 Euro“, so Stegemann. „Freibäder sind ein defizitäres Geschäft.“ Aufgefangen wird der finanzielle Aufwand von den Städtischen Betrieben, die das Freibad und auch die benachbarte Holstentherme betreiben.

Am 22. Juli können Kinder ab zehn Jahren im Rahmen der Ferienpassaktion im Freibad zwischen 10 und 12 Uhr ein Schnuppertauchen absolvieren, am Nachmittag sollen Schwimmabzeichen abgenommen werden – vom Seepferdchen bis zum Gold-Abzeichen. Für 26. August ist ab 19.30 Uhr ein Fackelschwimmen angekündigt. Till Asmus: „Da feiern wir den Saisonabschluss bei schöner Musik und Fackelschein, das wird gemütlich.“

KN