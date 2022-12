﻿Rekordschulden: Haushalt für 2023 „mit Bauchschmerzen“ beschlossen

Die Stadtverordneten stimmen am Montagabend in der Sporthalle am Schäferberg über den Haushaltsentwurf für 2023 ab.

Bad Bramstedt. Rekordschulden von 60 Millionen Euro, dringende Investitionen, ein Defizit von knapp drei Millionen Euro: Der Haushaltsentwurf für 2023 der Stadt Bad Bramstedt hat  wohl allen Stadtverordneten ein flaues Gefühl im Magen verursacht. 18 der anwesenden Kommunalpolitikerinnen und -politiker stimmten am Montagabend in der Sporthalle am Schäferberg für den Entwurf, Nein-Stimmen gab es keine, nur CDU-Fraktionschef Volker Wrage enthielt sich.

Zu den wichtigsten Investitionen im kommenden Jahr gehören das neue Feuerwehrgerätehaus und die neue Kita Moorstücken. Das an der Hamburger Straße geplante Feuerwehrhaus wird wahrscheinlich mehr als 15 Millionen Euro kosten. 5 Millionen Euro sind im Haushalt 2023 eingeplant, 10 Millionen im Jahr 2024. Bereits in diesem Jahr hat die Stadt für den Kauf des Grundstücks 510.000 Euro ausgegeben.

Die geplante Kindertagesstätte an der Straße Moorstücken wird deutlich teurer als bisher angenommen. Der Leipziger Architekt Mathias Grunwald hatte die Kosten noch im Mai 2021 mit fünf Millionen Euro angegeben. Seitdem sind die Baukosten jedoch drastisch gestiegen. Nun plant die Stadt 7,6 Millionen Euro ein, die sich auf mehrere Haushaltsjahre verteilen. Die Kita soll Ende 2024 den Betrieb aufnehmen.

Haushaltsentwurf in Bad Bramstedt: Politik setzte im Vorfeld den Rotstift an

Zudem soll es endlich einen Hundeauslaufplatz in Bad Bramstedt geben, für den jetzt 20.000 Euro im Haushalt stehen. Ursprünglich sollten dafür 40.000 Euro ausgegeben werden. Doch in den Ausschüssen hatten die Mitglieder zuvor an einigen Investitionen im Haushaltsentwurf den Rotstift angesetzt, um das Defizit so gering wie möglich zu halten.

Und so wurde auch das für 1 Million Euro geplante Obdachlosenasyl gestrichen, beziehungsweise auf 2024 verschoben. 2023 werden jetzt nur 30.000 Euro für die Planung eingestellt.

Auf der Gegenseite stehen zu wenig Einnahmen, was von allen Fraktionen kritisiert wurde. Den Ausgaben von knapp 43 Millionen Euro stehen knapp 40 Millionen Einnahmen entgegen, was ein Defizit von knapp 3 Millionen Euro bedeutet. Die größte Einnahmequelle in Bad Bramstedt sind die Gewerbesteuern, doch die werden 2023 auf 4,7 Millionen Euro sinken – das sind 300.000 Euro weniger als noch in diesem Jahr.

Ein Grund für die schon seit mehreren Jahren rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen ist die Fusion der Raiffeisenbank mit der VR Bank in Holstein. Der Hauptsitz der Bank ist nun in Pinneberg. Allerdings bemängelten die Fraktionen, dass der neue Gewerbepark Auenland schon längst hätte bebaut werden müssen. „Bei der Vermarktung von Gewerbegrundstücken gibt es einen deutlich gefühlten Stillstand“, monierte unter anderem Grünen-Fraktionschef Gilbert Sieckmann-Joucken.

„In Bad Bramstedt wurde jahrelang verpasst, die Infrastruktur weiter auszubauen“, sagt Verena Jeske, Bürgermeisterin in Bad Bramstedt. © Quelle: Sylvana Lublow

Dieser Kritik hatte Bürgermeisterin Verena Jeske etwas zu entgegnen: „Bad Bramstedt hat es in all den Jahren versäumt, ein Generalentwässerungskonzept aufzustellen. Das müssen wir jetzt erst noch machen.“ Das sei der Verwaltung erst im Nachhinein aufgefallen. Vorher könne das neue Gewerbegebiet aber nicht bebaut werden.

„So ein Projekt dauert zwei bis vier Jahre.“ Außerdem, so sagte Bürgermeisterin Verena Jeske, habe die Stadt versäumt, die Infrastruktur weiter auszubauen. Auch schon vor ihrer Zeit als Bürgermeisterin sei die Dringlichkeit eines neues Feuerwehrhauses im Gespräch gewesen – ebenso wie die fehlenden Kita-Plätze.

Volker Wrage (CDU) will Haushaltsentwurf nicht unterstützen – und teilt gegen Bürgermeisterin aus

„Die CDU stimmt dem Haushalt mit Bauchschmerzen mehrheitlich zu, ich werde ihn nicht unterstützen“, mit diesen Worten beendete Volker Wrage seine Rede zum Bad Bramstedter Haushalt, in der er ordentlich austeilte. Ziel seiner Kritik: Bürgermeisterin Verena Jeske.

„Die Politik entscheidet und wir folgen, hat die Bürgermeisterin vorhin gesagt. Das empfinden wir nicht so“, sagte Wrage: „Die Verwaltung arbeitet etwas aus und wir sind gezwungen, innerhalb von einer Woche zu entscheiden, ob ja oder nein.“ Mit dieser Vorgehensweise vergraule Bürgermeisterin Jeske die ehrenamtlichen Politiker immer mehr. „Einige sind schon gegangen. Und ich habe keine Zuversicht, dass es besser wird.“

Auch Gilbert Sieckmann-Joucken schlug in diese Kerbe. Er bedankte sich in seiner Rede für die gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung. „Nicht zufrieden sind wir allerdings mit der Arbeit der Bürgermeisterin.“ Der Grünen-Fraktionschef kritisierte die häufig mangelnde Ausführung von Beschlüssen – diese würden oft nicht, mangelhaft oder mit eigener Auslegung umgesetzt. „Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit geht anders.“

Verena Jeske wies darauf hin, dass sie und die Verwaltung in diesem Jahr eine Klausurtagung organisiert hatten, zu der alle Fraktionen eingeladen waren. „Dort wollten wir gemeinsam über einen roten Faden sprechen, ohne den nichts funktioniert“, so Jeske: „Doch drei Viertel der Kommunalpolitik wollten daran nicht teilnehmen.“ Die Verwaltung sei beriet, 2023 nochmals eine Klausurtagung zu organisieren. „Es wäre schön, wenn dann mindestens drei Viertel auch kommen würden, statt wieder abzusagen.“

Die FDP-Fraktion war im Gegensatz zu Grünen und CDU etwas friedlicher gestimmt. „Wir sind in einem Krisenjahr, und in einem Krisenjahr müssen wir zusammenstehen“, sagte Beate Albert. Sie betonte, dass die hohen Investitionen im nächsten Jahr nötig seien. „Wir sind dafür, dass unsere Bildung, Gesundheit und Sicherheit vernünftig bedient werden.“

Dennoch gab Beate Albert zu bedenken, dass bei der Planung des Feuerwehrhauses und der Kita ein festgelegter Kostenrahmen fehle. Es müsse eine Finanzierungsgrenze geben. „Machen wir es hoffentlich bei weiteren Bauvorhaben besser.“

„Einnahmen fehlen an allen Ecken und Enden“, sagte Klaus-Dieter Hinck von der SPD-Fraktion und ergänzte: „Insgesamt sind wir inhaltlich mit dem Haushalt einverstanden.“ Es würden damit in Bad Bramstedt keine Hobbys verwirklicht, sondern „Dinge, die wir machen müssen“.