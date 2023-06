﻿Klärwerk Bad Bramstedt: Darum sind Taucher im Einsatz

Bad Bramstedt. Eine Reparatur der besonderen Art hat in der vergangenen Woche im Klärwerk Bad Bramstedter auf dem Programm gestanden. In einem zwölf Meter hohen Turm für Faulschlamm hatte es einen Defekt gegeben.

„Das Rührwerk im Faulturm war defekt und musste repariert werden“, erzählt Frederik Babel, Abwassermeister und Chef des Bramstedter Klärwerks. Diese Maßnahme könne nur von Tauchern durchgeführt werden. Zum Glück hatte Babel schon häufiger mit der Firma Wittmann-Taucher aus Henstedt-Ulzburger zusammengearbeitet und konnte diese wieder beauftragen.

Taucher im Klärwerk Bad Bramstedt müssen blind reparieren

Einfach sei die Aktion nicht gewesen – auch nicht für Profi-Taucher. Sie arbeiten blind. „Die zwei Taucher, die abwechselnd in den Faulturm getaucht sind, mussten alles durch Ertasten machen“, erklärt der Abwassermeister. In diesem Fall waren Schrauben aus dem Flansch gerissen. „Wir hatten uns mit den Tauchern im Vorwege getroffen und ihnen alles erklärt und technische Zeichnungen angesehen“, so Babel, der seit 24 Jahren im Klärwerk arbeitet und seinen Job liebt: „Die Taucher erhielten dann die passenden Schrauben, die sie blind in das Rührwerk einschrauben mussten.“

Maximal 25 Minuten durfte ein Tauchgang dauern. „Danach waren die auch platt und brauchten eine Pause“, sagt Babel. Zwei Taucher wechselten sich ab, jeder brauchte zwei Tauchgänge, dann war alles repariert. „Besonders belastend war die Temperatur“, so Babel. Die Taucher trugen lange Unterwäsche, einen Neoprenanzug und einen Vollschutz-Tauchanzug. Sauerstoff erhielten sie von extern. Ein Maschinist war als Sicherungsposten dabei.

Einsatz im Klärwerk eine „echte Herausforderung“

„In dieser Montur in 38 Grad warmen Schlamm zu tauchen, ist schon eine echte Herausforderung“, so Babel. Mit üblem Geruch hatten die Taucher zum Glück nicht zu kämpfen. „Der Schlamm stinkt nicht mehr, er riecht eher so wie Kompost“, erklärt Babel.

Der Faulturm ist ein wichtiger Teil des Klärwerks. Der Faulschlamm wird im Faulturm durch biologische Prozesse hygienisch stabilisiert. Durch Wärme und Bewegung entsteht das Faulgas Methan, das in einem Blockheizkraftwerk vom Klärwerk verstromt wird und das Werk zu 50 Prozent mit Strom versorgt. Der restliche Schlamm wird entwässert und von anderen Unternehmen als Brennstoff genutzt. „Das Endprodukt des Schlamms ist Asche“, sagt der Abwassermeister.

