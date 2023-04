Kayhude

In das Restaurant am Hofladen „Ein Stück Land“ in Naherfurth bei Kayhude ist seit Kurzem wieder Leben eingekehrt. Nadine Musall und Steffi Muth haben das „Esszimmer“ eröffnet und bieten für jeden Hunger etwas. Ideen haben die beiden Gastronominnen viele.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket